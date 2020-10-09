Революционного кыр-генерала Суваналиева выкинули из кресла главы КНБ. Как котенка

20:56 09.10.2020

9 октября в ГКНБ состоялось собрание с участием и.о. секретаря Совета безопасности КР, координатора силовых и правоохранительных органов, генерал-майора О.Суваналиева, руководства и личного состава Госкомитета.



На повестке дня была зачитана обращение руководства, ветеранов и личного состава ГКНБ о нынешней ситуации в стране. Основным посылом стало, что силовые структуры и правоохранительные органы должны оставаться вне политики.



По мнению руководства и личного состава, ГКНБ "не будут служить меркантильным интересам отдельных политических и иных сил и быть политическим орудием для достижения корыстных целей определенных групп. Коллектив ГКНБ един и не делится по региональным, национальным или другим признакам". Главная цель – это служение во благо народа и процветанию Кыргызстана.



"Исходя из этого, сегодня руководство, ветераны и личный состав ГКНБ выпроводил и.о. секретаря Совета безопасности КР, координатора силовых и правоохранительных органов, генерал-майора О.Суваналиева из центрального здания ГКНБ", - говорится в сообщении.



В настоящее время весь личный состав ГКНБ работает в штатном режиме. Сил и средств для защиты здания ГКНБ и восстановления правопорядка в стране достаточно.

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