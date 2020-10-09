На роль военного диктатора Жээнбеков двинул северного генерала Омуралиева (ранее судимого и разжалованного в рядовые за кражу офицерских квартир)

21:08 09.10.2020

Райимберди Дуйшембиев, который возглавлял Генштаб ВС республики до 6 октября, снят с этой должности.



БИШКЕК, 9 окт - Sputnik. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил КР Райимберди Дуйшембиев освобожден от занимаемой должности, сообщила пресс-служба президента.



Указ подписал Сооронбай Жээнбеков.



Вместо Дуйшембиева назначен Таалайбек Омуралиев - бывший министр обороны.



Ранее президент отправил в отставку правительство и уволил главу ГКНБ Орозбека Опумбаева.



Таалайбек Омуралиев возглавлял Министерство обороны в 2011–2014 годах. Ведомство было упразднено решением правительства осенью 2015-го, вместо него создали Госкомитет по делам обороны.



На Омуралиева завели уголовное дело - его обвиняли в незаконном распределении квартир между военнослужащими. Первомайский райсуд Бишкека признал экс-министра и других подсудимых виновными в злоупотреблении должностным положением. Омуралиев был оштрафован на 5 миллионов сомов и лишен звания генерал-майора. Однако Бишкекский горсуд вернул ему звание.