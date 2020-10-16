Сражение Армении и Азербайджана. День 12

23:52 09.10.2020

Здравствуйте, уважаемые читатели! Прошедший день оставил двоякое впечатление - стороны высказались о готовности к переговорам, однако бои ничуть не ослабли. Но обо всем по порядку.







Азербайджанские военные продолжают активно атаковать армянские позиции на юге. Так, в том районе засветились батареи САУ "Акация" и "Дана", а в боевых порядка заметно все больше Т-90С. Похоже, азербайджанские генералы собрали там крепкий кулак из лучших частей и теперь пытаются разгромить армянские силы, все еще пытающиеся удержаться на предгорных участках южного фронта. Азербайджанцы активно используют высокоточное вооружение и БПЛА, однако не менее 2-х "Харопов" было потеряно из-за неисправностей, считая вчерашний и сегодняшний дни. Появились также сведения о захвате армянского танкового батальона в результате ночной атаки азербайджанцев на южном фронте. Ну, батальон не батальон, а десяток единиц бронетехники было захвачено.







Кадры, по заявлению Азербайджана, сняты в районе Горадиза. В целом сегодня попало в плен 6 танков, сгорели 2, и также относительно целыми были захвачены 2 БМП: БМП-1 и БМП-2. Такие потери, конечно, вполне могли произойти и не только за сегодняшний день, но в целом, что-то мне подсказывает, дела у армян под Горадизом идут неважно, и вскоре они могут его потерять.



Продолжаются и обстрелы городов, в частности, по Степанакерту сегодня снова прилетели снаряды "Смерча", а по церкви в Шуши 2 раза саданул "Байрактар", причем в ходе второго удара пострадало двое российских журналистов.



Что касается армянской стороны, то им удалось стабилизировать ситуацию на севере, в районе Магадиза, несмотря на прорыв первой линии обороны в этом районе. После памятного разгрома пехотной колонны артиллерией, азербайджанские военные отошли на высотку у деревни Талыш и больше не предпринимают попыток спуститься вниз, к Магадизу.



Однако покой на юге армянам только снится. Не помогают даже выстрелы из ОТРК "Точка-У", направляемые куда-то в тыл войскам противника, вероятно, по штабам войск или складам. В районе Джабраила армяне закрепились на высотках и по-прежнему держат по огневым контролем низменность перед собой, однако отбросить азербайджанские бригады не могут.







На мой взгляд, пока армянам на юге успехов не светит. Они нанесут серьезные потери азербайджанским войскам, но в итоге вынужденны будут отступить вглубь и в горы. Ближайшая выгодная позиция дальше на юге, с точки зрения рельефа, находится в районе города Капана, что находится не менее чем в 25-30 километрах от нынешней линии фронта. Но до этого может и не дойти.



И сам Алиев уже заявлял, что согласится на перемирие при условии вывода армянских сил из Карабаха, и Пашинян предлагал переговоры на основе взаимных уступок. А сегодня известное агентство EADaily заявило, что из собственных источников узнало о перемирии, насчет которого стороны договорятся в ближайшее время. Правда, пресс-центр армии Арцаха такую информацию опроверг, но куда ж ему деваться? Да и некое ослабление интенсивности боев отчасти может доказать такие разговоры. Да, на юге по-прежнему идут "схватки боевые", однако север молчит уже несколько дней.



В конце приведу цифры пострадавших от обстрелов мирных жителей в Карабахе:



Погибло - 22. Ранено - 93. Всего - 115. (Данные армянского МО)