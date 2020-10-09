Беспремьерный рост напряженности. На улицах Бишкека в пятницу вновь раздавались выстрелы, - "Къ"

00:00 10.10.2020

Над Киргизией нависла "угроза потери государственности". Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков, безуспешно пытающийся вывести страну из крупнейшего за последние годы кризиса. В пятницу Бишкек заполонили участники целого ряда митингов. Один из них возглавил вновь возникший на политической арене экс-президент Алмазбек Атамбаев. Назвав происходящее "третьей революцией", он призвал парламент "собрать сопли" и "объявить президенту импичмент". Сообщается, что после этого на господина Атамбаева, а также на ряд других оппозиционеров были совершены покушения. Сегодня парламент должен утвердить в стране режим ЧП и рассмотреть кандидатов в премьер-министры, сторонники которых в пятницу на улицах Бишкека выясняли отношения при помощи камней и бутылок.



В пятницу Бишкек оказался парализован: в центре были закрыты все крупные магазины, салоны красоты и рестораны, заблокировано движение транспорта. Весь день улицы киргизской столицы пестрели красно-золотыми национальными флагами. Утро началось с шествия сторонников разных политических сил к центральной площади Ала-Тоо. Люди скандировали лозунг "Кыргызстан!" и пели гимн республики.



Затем в разных частях города одновременно начались как минимум четыре митинга. В частности, у здания телекомпании "Медиа-форум" собрались сторонники Алмазбека Атамбаева, президента Киргизии в 2011–2017 годах, в ночь на вторник освобожденного манифестантами из тюрьмы. Там он должен был находиться еще около 11 лет. "Если бы не вы, если бы не народ… Были хорошие попытки, чтобы Атамбаев умер в тюрьме… Если я даже умру, то хотел бы быть похороненным здесь - на кыргызской земле",- начал он. Затем политик отметил: ему "не нужна власть". "Многие уговаривали меня остаться на второй срок, в том числе президенты, и не только Центральной Азии, но и президенты других стран, даже одной европейской,- поделился воспоминаниями он.- Я специально создал прецедент (не пошел на второй срок.- "Ъ")". Происходящее в республике экс-глава государства назвал "третьей революцией" (после революций 2005 и 2010 годов). И призвал депутатов "собрать сопли, быть людьми и объявить импичмент (президенту Сооронбаю Жээнбекову.- "Ъ")".



Затем люди двинулись к площади Ала-Тоо. Не обошлось и без потасовок. Основная борьба шла за центральную трибуну у памятника Манасу Великодушному - герою киргизского эпоса, объединившему народы страны. Ее удалось захватить сторонникам объявившего себя премьером Садыра Жапарова.

Протестующие скандировали его имя, в то время как сторонники Алмазбека Атамбаева и его соратника Омурбека Бабанова, претендующего на пост премьера, пытались прогнать их оттуда. Но в этом им не помогли даже камни и бутылки.



Ситуация обострилась к вечеру: был ранен оппозиционер Тилек Токтогазиев, который был выдвинут своими соратниками на пост первого вице-премьера. Он потерял сознание и был доставлен в больницу. А советник экс-президента Атамбаева Фарид Ниязов рассказал: "На площади Ала-Тоо было совершено покушение на Алмазбека Атамбаева, Омурбека Бабанова и Сапара Исакова. Их автомашины были целенаправленно обстреляны неизвестными людьми". Бывший глава государства не пострадал и выступил со специальным заявлением. "Информация о том, что готовится покушение на меня, поступила еще вчера",- заявил он. И добавил: организовать нападение помогали сотрудники Государственного комитета национальной безопасности страны.



"Сегодня на площади произошли очень неприятные события: две противоборствующие стороны вошли в открытую конфронтацию. В ход пошли не только камни, было применено и боевое огнестрельное оружие",- описал "Ъ" пятничные события лидер партии "Кыргызстан", занимающей нейтральную сторону в конфликте, Канат Исаев.



Пытаясь нормализовать ситуацию, президент Жээнбеков анонсировал введение в столице режима чрезвычайного положения. Жителям будет запрещено "покидать на установленный срок свой дом или квартиру", проводить митинги и другие массовые мероприятия.



Кроме того, "для охраны правопорядка и пресечения вооруженных столкновений" в Бишкек были введены войска. "В рамках моих конституционных полномочий я сделаю все, чтобы сохранить мирную жизнь граждан и целостность страны. Уверен, что все здоровые силы страны полностью поддержат меня. Сегодня мы становимся свидетелями того, что нависла реальная угроза нашей государственности",- отметил он.



Между тем сегодня ситуация может обостриться еще больше. Парламент соберется на заседание, в повестку которого включено утверждение режима чрезвычайного положения и рассмотрение кандидатур на пост премьер-министра. И если по первому пункту серьезные споры вряд ли возникнут, то по второму договориться будет непросто.



То, что Киргизия вошла в период нестабильности, беспокоит не только президента Жээнбекова, но и его коллег в странах региона. "Происходящие события в братском Кыргызстане вызывают нашу серьезную обеспокоенность. Призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране",- говорится в опубликованном вчера заявлении президентов Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. "Скорейшего урегулирования внутриполитической ситуации" в Киргизии пожелал в пятницу и премьер Армении Никол Пашинян.



Озабочены кризисом и в Москве. "Российская сторона будет дальше осуществлять контакты, пытаясь, что называется, нащупать почву под ногами",- отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обсуждалась тема и на совещании российского лидера Владимира Путина с членами Совбеза РФ.



А президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя события в Киргизии, предостерег от параллелей с тем, что происходило после президентских выборов в Минске. "В последнее время принято сравнивать события в Беларуси - неудавшийся переворот - с "успешным" переворотом в Кыргызстане",- сказал он. И выразил мнение, что это "абсолютно непрофессиональное сравнение и не следует проводить здесь параллели".



Марина Коваленко; Кабай Карабеков, Бишкек