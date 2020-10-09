|"Мне не дают работать". Горе-"премьер" Киргизии Жапаров расписался в полном неумении
00:36 10.10.2020
Садыр Жапаров сделал обращение к кыргызстанцам
ПОЛИТИКА
Садыр Жапаров сделал обращение к народу Кыргызстана.
Видео с обращением опубликовано в соцсетях.
"Ситуация в стране тяжелая. В течение трех дней мне не дают работать, объединились разные силы - то аппарат [правительства] не работает, то другие структуры не подчиняются. Это привело к сегодняшним событиям", - заявил он.
видео обращения тут -
https://kg.akipress.org/news:1652667/?from=kgnews&place=maincats
комменты:
09:54 10.10.2020 Шакир | 95.107.16.54 [x]
А в чем заключается его работа? В чайхане сидеть кумыс пить?
Хочет работать пожалуйста метлу в руки и мусор убирать на площади после погромов .на бешбармак заработает к вечеру , если хорошо мести будет.