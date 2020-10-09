"Мне не дают работать". Горе-"премьер" Киргизии Жапаров расписался в полном неумении

00:36 10.10.2020

Садыр Жапаров сделал обращение к кыргызстанцам

ПОЛИТИКА



Садыр Жапаров сделал обращение к народу Кыргызстана.



Видео с обращением опубликовано в соцсетях.



"Ситуация в стране тяжелая. В течение трех дней мне не дают работать, объединились разные силы - то аппарат [правительства] не работает, то другие структуры не подчиняются. Это привело к сегодняшним событиям", - заявил он.



видео обращения тут -



https://kg.akipress.org/news:1652667/?from=kgnews&place=maincats



комменты:



09:54 10.10.2020 Шакир | 95.107.16.54 [x]

А в чем заключается его работа? В чайхане сидеть кумыс пить?

Хочет работать пожалуйста метлу в руки и мусор убирать на площади после погромов .на бешбармак заработает к вечеру , если хорошо мести будет.