Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Карабахе

03:27 10.10.2020

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Карабахе с 12.00 10 октября, сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам десятичасовых переговоров в Москве.



"В ответ на обращение президента Российской Федерации Владимира Путина и в соответствии с договоренностями президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджанской республики (Ильхама - ред.) Алиева и премьер-министра республики Армения (Николы - ред.) Пашиняна стороны согласились о нижеследующих шагах. Первое: объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве МККК", - сказал Лавров.



Баку и Ереван также договорились приступить к "субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования". При этом стороны подтвердили неизменность формата переговорного процесса по Карабаху.



Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по ситуации в Нагорном Карабахе проходили в полностью закрытом формате. Перед началом встречи стороны воздержались от заявлений.



Обострение ситуации в Карабахе



Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.



Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.