 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сбежавшие как крысы кыргызские губернаторы возвращаются в насиженные кабинеты
08:40 10.10.2020

Э.Алымкулову вернули должность полпреда в Нарынской области. Кто сделал это?
Turmush - Эмилбек Алымкулов сегодня, 10 октября, вернулся к должности полпреда в Нарынской области.

Исполняющий обязанности полпреда в области Алтынбек Токторалиев, выбранный людьми после недовольств последних дней, по собственной инициативе передал полномочия Эмилбеку Алымкулову.

"А.Токторалиев пожелал Э.Алымкулову успехов в работе, а народу мира", - говорится в сообщении.

Источник - turmush.kg
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