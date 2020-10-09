Сбежавшие как крысы кыргызские губернаторы возвращаются в насиженные кабинеты

08:40 10.10.2020

Э.Алымкулову вернули должность полпреда в Нарынской области. Кто сделал это?

Turmush - Эмилбек Алымкулов сегодня, 10 октября, вернулся к должности полпреда в Нарынской области.



Исполняющий обязанности полпреда в области Алтынбек Токторалиев, выбранный людьми после недовольств последних дней, по собственной инициативе передал полномочия Эмилбеку Алымкулову.



"А.Токторалиев пожелал Э.Алымкулову успехов в работе, а народу мира", - говорится в сообщении.