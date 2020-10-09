Хмурое утро. Над Бишкеком кружат вертолеты...

09:12 10.10.2020

Вертолеты над Бишкеком - видео прокомментировал Генштаб



Военные уверяют, что обстановка в столице спокойная, а вертолеты совершают учебно-тренировочные полеты.



БИШКЕК, 10 окт - Sputnik. Утром 10 октября жители Бишкека заметили в небе несколько военных вертолетов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил КР.



По данным пресс-секретаря, обстановка в городе спокойная, вертолеты совершают плановые учебно-тренировочные полеты.



Напомним, 5 октября в Бишкеке прошел митинг против итогов выборов в Жогорку Кенеш. Вечером после попытки штурма ворот "Белого дома" начались столкновения между протестующими и милицией, более тысячи человек пострадали, один погиб. Ночью митингующие захватили здание парламента, а после освободили Алмазбека Атамбаева, Садыра Жапарова и некоторых других политиков-заключенных.



6 октября ЦИК признала итоги выборов недействительными. Вечером часть парламентариев одобрили кандидатуру Жапарова на пост премьер-министра.



7 октября госпредприятия и компании сообщали о попытках захвата, в столице снова проходили митинги. Одни протестующие выступали в поддержку Жапарова, другие требовали люстрации чиновников.



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8 октября президента Сооронбая Жээнбекова проинформировали о том, что отдельные депутаты начали процедуру импичмента.



9 октября союз четырех партий выдвинул на пост премьера Омурбека Бабанова. Колонна его сторонников присоединилась к митингу в поддержку Атамбаева. Вместе они направились на площадь Ала-Тоо, куда также пришли участники марша против ОПГ. Между митингующими и сторонниками Жапарова произошли столкновения, в машину Атамбаева стреляли.