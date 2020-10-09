Владислав Шурыгин: Я оцениваю Рос-внешнюю политику, как совершенно беспомощную и убогую

09:46 10.10.2020

Военный обозреватель "Свободной Прессы" о конфликтах на постсоветском пространстве и участии России

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Между конфликтами, которые в последнее время возникают возле российских границ есть определенная связь. Очевидно, что наше дальнее окружение, прежде всего США и Европейский Союз - с 2014 года активно взламывают периметр страны, который мы долго считали своим и неприкосновенным. Конечно, по договоренностям с этими странами, со странами, которые мы раньше называли партнерами. Сейчас понятно, что никакие договоренности больше не действуют. Но каждый конфликт имеет свою историю и самобытность.



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Поэтому реакция России на каждый из этих конфликтов должна быть индивидуальной. Если, например, ситуация на Украине касается нас напрямую, потому что речь идет о приходе к власти бандеровцев и нацистов - к антироссийской пропаганде. То ситуация в Нагорном Карабахе качественно другая - это старый конфликт двух постсоветских стран. В основе спора не политические, а скорее территориальный вопросы. Без их решения - окончание конфликта невозможно. Поэтому Россия сегодня призывает к миру и пытается построить диалог с обеими сторонами этого конфликта.



Сейчас стоит внимательно следить за ситуацией в Таджикистане. В ближайшее время страну ожидают президентские выборы.



Об этом, а также, о том, почему внешняя политика сегодня малоэффективна и к чему это может привести военный обозреватель, член экспертного совета партии "За Правду" Владислав Шурыгин в программе Открытая Студия.



полное видео тут -

https://svpressa.ru/online/sptv/278096/?tvtd=1