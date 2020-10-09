В Ташкентских ТУИТе и ТФИ сменились ректоры

10:16 10.10.2020

В ТУИТ и ТФИ сменились ректоры

Сарвар Бабаходжаев, работавший директором Агентства по развитию президентских и спецшкол, возглавил Ташкентский университет информационных технологий. Экс-ректор ТУИТ Тулкин Тешабаев назначен ректором Ташкентского финансового института.



Ректором Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ) назначен Сарвар Наджимович Бабаходжаев. Об этом сообщила пресс-служба вуза. До этого назначения он возглавлял Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете министров.



Сарвар Бабаходжаев родился в 1978 году в Ташкенте. Является выпускником Ташкентского государственного технического университета и Японского международного университета.



В 2016-2018 годах возглавлял Университет Инха в Ташкенте, а с 2018 по 2019 год занимал должность заместителя министра народного образования. Агентством по развитию президентских и спецшкол руководил с сентября прошлого года.