В Бишкеке все никак не могут собрать депутатов - прячутся по схронам, проказники

12:09 10.10.2020

10 октября 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА , Жазгуль МАСАЛИЕВА



Заседание ЖК переносится. Когда и где оно пройдет, нардепы точно не знают



Внеочередное заседание Жогорку Кенеша, запланированное сегодня на 12.00, переносится. Об этом 24.kg сообщили сразу неколько парламентариев.



Депутаты Айнура Аскарова, Аида Касымалиева и Айнура Алтыбаева сообщили, что парламент соберется в 15.00. Евгения Строкова готовится к заседанию в 13.00.



"Я знаю, что сегодня будет заседание, но не знаю, в котором часу и где. Мне с орготдела парламента еще не звонили", - заявил депутат Бахадыр Сулайманов.



Его однопартиец Каныбек Иманалиев не знал о сегодняшнем заседании, как и депутат Джаныбек Бакчиев.



"Мне никто не звонил и не приглашал на внеочередное заседание Жогорку Кенеша. Со мной связывались только один раз, 6 октября. Я поставил свою подпись с согласием на собрание внеочередной сессии Жогорку Кенеша. С тех пор никто со мной не связывался и не приглашал", - заявил депутат Джаныбек Бакчиев.



Отметим, накануне была распространена информация, что 10 октября в государственной резиденции "Ала-Арча" пройдет заседание парламента в 12.00.