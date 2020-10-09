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В Бишкеке все никак не могут собрать депутатов - прячутся по схронам, проказники
12:09 10.10.2020

10 октября 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА , Жазгуль МАСАЛИЕВА

Заседание ЖК переносится. Когда и где оно пройдет, нардепы точно не знают

Внеочередное заседание Жогорку Кенеша, запланированное сегодня на 12.00, переносится. Об этом 24.kg сообщили сразу неколько парламентариев.

Депутаты Айнура Аскарова, Аида Касымалиева и Айнура Алтыбаева сообщили, что парламент соберется в 15.00. Евгения Строкова готовится к заседанию в 13.00.

"Я знаю, что сегодня будет заседание, но не знаю, в котором часу и где. Мне с орготдела парламента еще не звонили", - заявил депутат Бахадыр Сулайманов.

Его однопартиец Каныбек Иманалиев не знал о сегодняшнем заседании, как и депутат Джаныбек Бакчиев.

"Мне никто не звонил и не приглашал на внеочередное заседание Жогорку Кенеша. Со мной связывались только один раз, 6 октября. Я поставил свою подпись с согласием на собрание внеочередной сессии Жогорку Кенеша. С тех пор никто со мной не связывался и не приглашал", - заявил депутат Джаныбек Бакчиев.

Отметим, накануне была распространена информация, что 10 октября в государственной резиденции "Ала-Арча" пройдет заседание парламента в 12.00.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg,
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