Вылезший из "удаленки" Бишкек-мэр Суракматов благодарит горожан - "простых ребят"

12:56 10.10.2020

Простые ребята охраняли город - Суракматов поблагодарил бишкекчан.



Градоначальник осмотрел центральные объекты, которые были разрушены во время беспорядков 5-9 октября. Предварительная сумма ущерба - 17 миллионов сомов.



Мэр Бишкека Азиз Суракматов поблагодарил горожан за участие в охране столицы

Сегодня Суракматов вместе с командой мэрии осмотрел центральные объекты, которые были разрушены во время беспорядков 5-9 октября. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила около 17 миллионов сомов. Мэр подчеркнул, что цифра могла быть больше, если бы городу не помогли неравнодушные люди.



"Простые ребята выходили на улицы, организовывали группы и защищали город", - сказал Суракматов.

События после парламентских выборов

5 октября в Бишкеке прошел митинг против итогов выборов в Жогорку Кенеш. Вечером после попытки штурма ворот "Белого дома" начались столкновения между протестующими и милицией, более тысячи человек пострадали, один погиб. Ночью митингующие захватили здание парламента, а после освободили Алмазбека Атамбаева, Садыра Жапарова и некоторых других политиков-заключенных.



6 октября ЦИК признала итоги выборов недействительными. Вечером часть парламентариев одобрили кандидатуру Жапарова на пост премьер-министра.



7 октября госпредприятия и компании сообщали о попытках захвата, в столице снова проходили митинги. Одни протестующие выступали в поддержку Жапарова, другие требовали люстрации чиновников.



8 октября президента Сооронбая Жээнбекова проинформировали о том, что отдельные депутаты начали процедуру импичмента.



9 октября союз четырех партий выдвинул на пост премьера Омурбека Бабанова. Колонна его сторонников присоединилась к митингу в поддержку Атамбаева. Вместе они направились на площадь Ала-Тоо, куда также пришли участники марша против ОПГ. Между митингующими и сторонниками Жапарова произошли столкновения, в машину Атамбаева стреляли.