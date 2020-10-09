Над Пашиняном сгущаются тучи.., - "НГ"

13:06 10.10.2020

Последняя неделя складывается для Пашиняна весьма неудачно, он, похоже, проигрывает по всем фронтам – как на поле боя, так и на внешнеполитическом и внутриполитическом направлениях.



В эти дни премьер-министр Армении настойчиво звонит мировым лидерам, некоторым даже по несколько раз. Звонил армянский премьер Трампу, но тому, занятому предвыборными баталиями с Байденом и лечением COVID-19, сейчас явно не до Пашиняна. Звонил Макрону, Меркель, Трюдо, президенту России.



Свою позицию Владимир Путин огласил в интервью телеканалу "Россия 1" – обязательства России по ОДКБ на Карабах не распространяются.



"Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении", - сказал Путин.



Именно на вовлечение России и ОДКБ, вероятно, рассчитывал Пашинян, когда был начат обстрел гражданских объектов в азербайджанских городах, удаленных от зоны конфликта; в результате – погибшие и раненые среди мирного населения.



Но тактика не сработала. О серьезности положения свидетельствует призыв главы правительства Армении к демобилизованным год назад военнослужащим вновь вступить в ряды армии. "Наше законодательство не позволяет мобилизовать их даже в военное время, но я призываю вас мобилизоваться", - сказал Пашинян.



Эскалация конфликта в интересах армянского премьера, это позволяет укрепить свое шаткое положение внутри страны. В последнее время в Армении разразилась серия скандалов, связанных с обвинениями о вовлеченности окружения Пашиняна в сигаретную контрабанду. Непросто складываются отношения Пашиняна с силовиками, о чем свидетельствуют недавние кадровые перестановки в полиции, армии и спецслужбах.



Риск потери власти увеличивают отнюдь не радужные отношения с Россией, по интересам которой в последнее время в Ереване били с завидным постоянством, выдавливая из школ русский язык, вводя запрет на трансляцию российских телеканалов, возбуждая уголовные дела против дочек РЖД и "Газпрома".



Во вторник Никол Пашинян впервые с начала войны поехал в зону военных действий и провел совещание с лидером непризнанного образования Араиком Арутюняном. Судя по фотографиям с совещания, оба они были, мягко говоря, в обескураженном состоянии.



Возможно, цепляясь за власть, Пашинян заговорил о готовности к компромиссу. "Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок", - сказал Пашинян в интервью агентству France-Presse.



Осталось убедить сесть за стол переговоров Азербайджан, который четко обозначил свои условия. "Как только резолюции Совета безопасности ООН будут выполнены Арменией, как только Армения даст согласие на вывод своих войск с оккупированных территорий, уверен, что за короткое время обе стороны могут прийти к соглашению, которое установит мир на Кавказе", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому "Первому каналу".



Любопытно, что до Пашиняна в Карабахе побывал его предшественник, представитель так называемого "карабахского клана" и полевой командир времен первой Карабахской войны, экс-президент Армении Роберт Кочарян. Ездил он туда со "своими" генералами.



Возможно, Москва делает ставку на реанимацию этого "клана", представители которого – люди с боевым прошлым, зная цену войне и умея оценить ситуацию, могут быть более сговорчивым, чем "уличный боец" в камуфляжной куртке.



Интересно, как на все это отреагируют в Баку, где главный вопрос – готовность власти с реальным переговорам, без имитации.