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Джигит Умут - сакральная жертва Октябрьского переворота в Киргизии
14:58 10.10.2020

Был активным парнем - дядя рассказал о погибшем Умуте

Таалайгуль Усенбаева

Родной дядя погибшего Умута рассказал, каким он был и почему, несмотря на наказ отца, вышел на митинг.

В Баткенской области 8 октября прошли похороны Умутбека Алтынбек уулу, погибшего вследствие столкновений между митингующими и милицией на площади Ала-Тоо в Бишкеке 5 октября. 19-летний Умут был доставлен в больницу с тяжелым ранением ноги после взрыва шумовой гранаты, где позже скончался.

Sputnik Кыргызстан побеседовал с дядей молодого человека, братом его отца Таалайбеком Жуматаевым.

19-летний Умутбека Алтынбек уулу погибший во время событий 5 октября на площади Ала-Тоо в Бишкеке

Дядя Умутбека Алтынбек уулу Таалайбек Жуматаев: думаю, Умут не выдержал и пошел на митинг из-за того, что был активным парнем и всегда участвовал в общественной жизни

- Примите наши глубокие и искренние соболезнования.

- Спасибо.

- В тот трагический день Умутбек разговаривал с родителями? Они знали, что он на митинге?

- Ему позвонил отец и сказал: "В Бишкеке будут митинги, не ходи туда, сынок". Это был их последний разговор. Мать не знала, что он пошел на акцию протеста. Сейчас она в слезах корит себя за то, что не позвонила и не отговорила сына от участия в митинге. Думаю, Умут не выдержал и пошел на митинг из-за того, что был активным парнем и всегда участвовал в общественной жизни.

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- Кто вам сообщил, что Умут в больнице?

- Он попал в клинику 6 октября. По словам его товарищей, он получил ранение при взрыве шумовой гранаты. Утром часов в семь мне позвонил односельчанин - сообщил, что Умут в больнице. Я сразу позвонил в клинику. Медсестра, узнав, что я близкий родственник, сказала: "Ваш братишка в больнице, приезжайте быстрее" и положила трубку. Приехав в клинику, я увидел, что там очень много пострадавших при разгоне митинга. Вновь поступающих врачи сразу забирали, до нас никому не было дела - настолько много было работы у медиков. Вскоре пришли и друзья Умута, которых я тогда еще не знал.

В какой-то момент один из медиков вышел и, показав телефон братишки, спросил, кому он принадлежит. Я сразу встал, рядом встали его друзья. Посмотрев на нас, он, помолчав, сказал, что пока не может ничего сказать, так как ждут врачей, и скрылся за дверью. Так мы прождали еще часа два или три.

На сердце было неспокойно, я предчувствовал нехорошее. Не выдержав, стал расспрашивать врачей. Они попросили меня крепиться и сообщили, что братишка уже давно умер. Оказывается, он потерял много крови и вскоре после поступления в больницу скончался. Перед похоронами я сам омыл его. Одна рука и оба бедра были раздроблены и разорваны. Очень трудно пережить такое известие о ребенке.

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Таалайбек Жуматаев: в школе Умутбек был победителем различных конкурсов, общественником, очень переживал за страну. В середине сентября, встретившись со мной, увлеченно рассказывал, что планирует стать блогером. К сожалению, его мечтам не суждено было сбыться....

- В Сети пишут, что Умут был единственным ребенком в семье. Это правда?

- Да, в интернете распространилась такая информация, но это неверно - у него есть старшая сестра, две младшие и братишка, которому всего 7 месяцев. Родители довольно молодые, отец работает механиком, а мама домохозяйка. Старшая сестра уже вышла замуж, а сестренки еще учатся в школе.

- А чем занимался Умутбек в Бишкеке?

- После 9-го класса в школе села Кара-Булак в Баткене он поступил в бишкекское профтехучилище по специальности "швейное дело". До этого трагического дня подрабатывал дизайнером в одном из швейных цехов, кроме этого, интересовался ремонтом техники и электроники. В школе был победителем различных конкурсов, общественником, очень переживал за страну. В середине сентября, встретившись со мной, увлеченно рассказывал, что планирует стать блогером. К сожалению, его мечтам не суждено было сбыться....

Столкновения между митингующими и милицией - новое видео с дрона

В Баткенской области прошли похороны Умутбека Алтынбек уулу, погибшего после событий 5 октября на площади Ала-Тоо в Бишкеке

Таалайбек Жуматаев: приехали из Лейлекского райакимиата, было очень много народу - односельчане, жители соседних сел, друзья приехали проститься. Несмотря на дальнюю дорогу, незнакомые люди приехали проводить Умута в последний путь

- Кто-нибудь из представителей власти присутствовал на похоронах?

- Приехали из Лейлекского райакимиата, было очень много народу - односельчане, жители соседних сел, друзья приехали проститься. Несмотря на дальнюю дорогу, незнакомые люди приехали проводить Умута в последний путь.

Тело нам сразу не отдали, так как проводилась судебно-медицинская экспертиза. Ее результаты станут известны через месяц. Надеемся, что суд будет справедливым и виновные понесут наказание, ведь ушел из жизни полный сил парень. Сердца родителей кровью обливаются, но о них никто из властей не думает.

Умут вышел на митинг за будущее Кыргызстана, и я считаю его героем.

Источник - Sputnik
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