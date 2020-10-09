Неоосманский империализм на Кавказе, - Сергей Кожемякин

15:01 10.10.2020 Неоосманский империализм на Кавказе



В карабахском конфликте появился новый участник. Правящий класс Турции продолжает стратегию неоосманизма, жертвами которой уже стали народы Ближнего Востока. Этому способствует умиротворение агрессора Россией.



"Разделяй и властвуй"



Углубление общего кризиса капитализма порождает новые "горячие точки". Одна из них разгорается на Кавказе. Переплетение интересов превратило регион в сложный геополитический узел. И чем туже он затягивался, тем выше становилась вероятность масштабного столкновения. В конце сентября возобновился армяно-азербайджанский конфликт, по своему размаху все более напоминающий войну начала 1990-х годов.



Многие комментаторы объясняют все событиями тридцатилетней давности, приплетая к этому "провалы советской национальной политики". Тем самым совершается грубый подлог. Во-первых, не Советская власть, а ее ликвидация привела к стравливанию народов, мирно живших бок о бок десятилетиями. Во-вторых, главным детонатором конфликта является обострение межимпериалистических противоречий, а уж предлог для передела мира буржуазия может найти в обидах столетней и даже тысячелетней давности. Их извлекают из пыльных "загашников" истории и искусственно разжигают ради конкретных целей.



Тридцать лет назад такой целью был развал СССР, а сегодня - захват новых рынков и вытеснение конкурентов. Недаром В.И. Ленин называл принцип "Разделяй и властвуй" главным инструментом империалистов, приводя в пример искусственно разжигаемую вражду мусульман и индусов в Индии.



Главный режиссер нынешнего конфликта - Анкара. Постсоветский Азербайджан вошел в орбиту ее влияния, завися не только экономически, но и по линии военно-политических связей и даже религии. Традиционное превалирование шиитской ветви ислама подорвано активным распространением исповедуемого в Турции суннизма. Большинство офицеров азербайджанской армии прошли там подготовку, на ее вооружении стоят турецкие бронеавтомобили, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и т.д. Особенно сильной кооперация стала в последние месяцы, когда под предлогом учений из Турции прибыли инструкторы, истребители F-16 и ударные беспилотники. Эти силы приняли участие в боевых действиях.



Активно обсуждается переброска в Азербайджан сирийских боевиков. Еще в начале сентября об этом заявили в армянском МИД. Позже информацию подтвердили источники в Сирии. По их данным, в оккупированных Турцией районах вербуются боевики салафитской группировки "Ахрар аш-Шам"*, "умеренной" Сирийской национальной армии и дивизии "Султан Мурад". Последняя укомплектована туркоманами, проживающими на севере Сирии и говорящими на языке, близком к азербайджанскому.



В Баку это отрицают. А вот в словах президента Турции Тайипа Эрдогана проскользнуло косвенное признание. Не став опровергать сообщения, он заявил, что не тем обвинять Анкару, кто сам вооружает антитурецкие силы в Сирии.



На официальном уровне Турция заняла предельно предвзятую позицию. Эрдоган называет Армению "террористическим государством" и заявляет, что "настало время поставить точку в оккупации Азербайджана". Турция, по его словам, "со всей решимостью продолжит поддержку братской страны". А зампредседателя правящей партии Нуман Куртулмуш пригрозил, что "любая атака на азербайджанскую деревню равнозначна нападению на турецкую деревню".



Дипломатический провал



Резкий контраст представляет политика России. Дело не в том, чтобы поддержать конкретную сторону конфликта, облеченного в межнациональную форму, а в том, что кремлевские стратеги крайне вяло реагируют на его откровенную интернационализацию, не проводя "красных линий" для третьих сил. Характерно заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, поспешившего заявить, что в конфликте нет никакой антироссийской подоплеки. Выражением "настороженности" ограничился МИД, комментируя сообщения о переброске исламистов из Сирии.



Такое поведение поразительно, учитывая, что в Анкаре не скрывают целей эскалации. Боевые действия начались на следующий день после завершения учений "Кавказ-2020", в которых участвовали военнослужащие России и Армении. Одна из фаз маневров проходила на армянском полигоне Алагяз. Эрдоган прямо обвиняет Москву в неспособности решить проблему Карабаха, что лишает ее права давать советы.



Включая Закавказье в ареал своего капитала, Анкара просчитала ответную реакцию. Там понимают, что внешняя политика Москвы подчинена интересам сырьевых экспортеров. Это привело к тому, что Россия позволила Турции оккупировать почти весь север Сирии, раз за разом останавливая наступление правительственных войск и закрывая глаза на поддержку джихадистов. Последний такой подарок был сделан в марте. Успешная антитеррористическая операция в Идлибе была свернута под гарантии Анкары обеспечить прекращение огня и отвести боевиков из района автотрассы Латакия - Алеппо.



Эти обещания не выполнены, впрочем, как и все прежние. Идлиб фактически оккупирован Турцией, увеличившей количество наблюдательных пунктов (читай: баз) с 12 до почти 70 и накачивающей боевиков оружием. Только в конце сентября границу пересекли несколько колонн с бронетехникой, а турецкие телеканалы в прямом эфире транслировали репортаж о приведении к присяге 1 тыс. боевиков Сирийской национальной армии, подготовленных турецкими инструкторами.



Дошло до того, что исламисты обстреливают российскую базу в Хмеймиме турецкими РСЗО и беспилотниками, а Анкара диктует Москве условия. На недавних переговорах Турция отказалась выводить тяжелые вооружения, сокращать число баз и потребовала прекратить обстрелы Идлиба. "Консультации с русскими не плодотворны. Если в Идлибе не будет спокойствия, это будет концом политического процесса", - пригрозил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.



В Москве делают вид, что ничего особенного не происходит. Сетуя, что Анкара "затягивает выполнение обязательств", МИД уточняет, что прогресс существует, и "есть все основания полагать, что мы доведем работу до конца". Показной оптимизм подтвердили совместные российско-турецкие учения в Сирии.



Преступные потакания привели к усилению агрессора. Окрепшие боевики стали важным фактором региональной политики. Сама же Турция резко снизила зависимость от России, так что возможности влиять на ее политику у Москвы намного меньше, чем, например, пять лет назад. С 2017 по 2019 год продажи газа сократились почти вдвое, а за первое полугодие нынешнего года - еще на 41 процент. Это привело к сползанию России с первого на пятое место среди поставщиков "голубого топлива".



В Москве объясняют это дешевизной сжиженного газа, доставляемого танкерами, но тут есть изрядная доля лукавства. Главным экспортером сегодня является Азербайджан, а цена его газа дороже, чем российского. Так что политика играет роль не меньшую, чем экономика. Как результат, в Анкаре намекают на нежелание продлевать истекающие контракты с "Газпромом". То же самое касается нефти. Нефтеперерабатывающий завод "Стар" впятеро снизил закупку российского сырья.



Ситуацию в Закавказье Анкара может использовать для окончательного отказа от комплексов С-400. Они так и не поставлены на боевое дежурство, а Чавушоглу посылает Вашингтону прозрачные намеки. "Если вы не хотите, чтобы мы покупали оружие где-нибудь еще, вам нужно нас заинтересовать", - заявил он. Этим "интересом" может стать нейтралитет США по Карабаху.



Иначе как провалом внешнюю политику Кремля назвать нельзя. Будучи, подобно Турции, молодым империалистическим хищником, Россия, однако, раз за разом приносит долгосрочные интересы правящего класса - о народе, разумеется, тут говорить не приходится! - в жертву сиюминутной выгоде отдельных корпораций. Это ставит под сомнение ее статус даже как региональной державы.



Аппетиты хищника



Став идеологией турецкого империализма, неоосманизм угрожает народам как самой Турции, так и окружающих ее стран. География экспансии становится все шире. О притязаниях на газоносный шельф Восточного Средиземноморья "Правда" уже писала (см. номер от 4-7 сентября с.г.). С тех пор ситуация не стала спокойнее. Хотя Турция отвела геологоразведывательное судно "Орук Рейс" и сопровождавшую его военную флотилию из исключительной экономической зоны Греции, МИД обещал вернуть их после "планового техобслуживания". В подтверждение этих слов Анкара провела военные учения к северо-западу от Кипра, а вице-президент Турции Фуат Октай предупредил, что расширение Афинами своих морских границ будет расцениваться как "акт войны".



Продолжается вмешательство в ливийский конфликт, где, помимо турецких офицеров и бойцов ЧВК "Садат", действуют тысячи боевиков из Сирии. Заявляя о мандате от "правительства национального согласия" (ПНС), Турция укрепляет свою военно-воздушную базу "Аль-Ватия" и военно-морскую в Мисрате.



Это соответствует внешнеполитическим приоритетам Анкары, характеризующим Африку как "континент возможностей". За 17 лет товарооборот Турции с африканскими странами вырос почти впятеро, а количество посольств увеличилось с 12 до 48. Целый ряд контрактов имеют "двойное назначение". По данным СМИ, соглашение с Нигером о модернизации аэропорта в Ниамее включает секретный пункт о строительстве военной базы. Также Турция получила в управление аэропорт Блейз Диане в Сенегале, терминалы в морских портах Конакри (Гвинея) и Банжула (Гамбия).



Еще сильнее "пущены корни" в Сомали. Турецкими компаниями управляются аэропорт и морской порт Могадишо, группа офицеров занимается обучением местных военных. Разумеется, помощь оказывается небескорыстно. По словам Эрдогана, правительство Сомали предложило начать разведку нефти в своих территориальных водах, на что Анкара "любезно" согласилась. Аналогичные дары поднес к ногам "султана" глава ливийского ПНС Фаиз Сарадж. Триполи приглашает Анкару к участию в двух сотнях проектов стоимостью 16 млрд долл.



Также Турция обеспечила военное присутствие в Катаре и Албании - это не считая постоянного 40-тысячного контингента на Северном Кипре. Но энергичнее всего ее боевая машина действует в Ираке и Сирии. В первом Анкара проводит регулярные трансграничные операции против курдских отрядов и имеет около десятка баз с 2 тыс. военнослужащих. В Сирии дислоцировано 15 тыс. турецких солдат, не считая десятков тысяч боевиков.



Питательной средой для экспансии служит новая редакция "политики умиротворения", которую проводит не только Россия. В сентябре британские ВМС провели совместные с Турцией учения. А госсекретарь США Майк Помпео на встрече с руководством Республики Кипр заявил, что энергоресурсы должны быть разделены с турками-киприотами.



Но попытки "укротить хищника" обречены на провал, и захватнические амбиции Анкары будут только нарастать. Этого требуют как логика наращивания капитала, так и стремление отвлечь людей от кризиса. Экономика Турции во втором квартале сократилась на 10 процентов. По независимым оценкам, безработица превысила 28 процентов, а количество бедных к концу года возрастет с 8 до 20 млн.



Одобрение работы Эрдогана его соотечественниками снизилось по сравнению с мартом с 55 до 47 процентов. Власть прибегает к обычным средствам, преследуя потенциальных противников. 25 сентября по стране прошли аресты членов прокурдской Партии демократии народов, в том числе депутатов и мэров городов. Тогда же под стражу были заключены около ста отставных военных, обвиненных в связях с богословом Фетхуллахом Гюленом.



Этой же логике следуют военные аферы. Как подчеркивают в Компартии Турции (КПТ), "результатом авантюрной и лицемерной внешней политики стали колокола войны, звенящие над страной". "Империализм питается кровью и черпает силу в войнах. Народы стравливают с помощью национализма и религиозного фундаментализма, - заявляют коммунисты. - Известен конец правителей, которые пытаются править с помощью угнетения и страха. Правительство движется к этой цели и тащит в эту же пропасть страну". Единственным способом избежать катастрофы КПТ считает солидарность трудящихся и ниспровержение разлагающегося общественного строя. "В этом смысле коммунизм стал даже более насущной потребностью человечества, чем сто лет назад", - отмечают в Компартии.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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