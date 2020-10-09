Казахский боксер Алимханулы "вырубил" аргентинского Волшебника - видео жесткого нокаута

15:02 10.10.2020

Видео полного боя Жанибека Алимханулы с глубоким нокаутом аргентинца за титулы WBC и WBO



Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) стал участников вечера бокса в Лас-Вегасе (США), где провел бой с аргентинцем Гонсало Корией (16-3, 6 КО).



Жанибек Алимханулы тяжелым нокаутом выиграл бой за титулы WBC и WBO в Лас-Вегасе



Этот поединок был титульным - Алимханулы рискнул в нем своими поясами чемпиона в среднем весе по версиям WBC Continental Americas и WBO Global.



Бой был запланирован на десять раундов.



Его итогом стала победа Алимханулы тяжелым нокаутом во втором раунде.







Для Жанибека Алимханулы эта победа стала девятой на профи-ринге, и ему удалось сохранить свои чемпионские пояса.



27-летний казахстанец по-прежнему не знает поражений.



Гонсало Кория проиграл свой четвертой бой.