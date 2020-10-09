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Казахский боксер Алимханулы "вырубил" аргентинского Волшебника - видео жесткого нокаута
15:02 10.10.2020

Видео полного боя Жанибека Алимханулы с глубоким нокаутом аргентинца за титулы WBC и WBO

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (8-0, 4 КО) стал участников вечера бокса в Лас-Вегасе (США), где провел бой с аргентинцем Гонсало Корией (16-3, 6 КО).

Жанибек Алимханулы тяжелым нокаутом выиграл бой за титулы WBC и WBO в Лас-Вегасе

Этот поединок был титульным - Алимханулы рискнул в нем своими поясами чемпиона в среднем весе по версиям WBC Continental Americas и WBO Global.

Бой был запланирован на десять раундов.

Его итогом стала победа Алимханулы тяжелым нокаутом во втором раунде.



Для Жанибека Алимханулы эта победа стала девятой на профи-ринге, и ему удалось сохранить свои чемпионские пояса.

27-летний казахстанец по-прежнему не знает поражений.

Гонсало Кория проиграл свой четвертой бой.

Источник - Sports.kz
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