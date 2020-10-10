 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Абдылдаев (избранный 4 дня тому) кинул пост спикера КырПарламента
17:56 10.10.2020

10 октября 2020, Бишкек - Жазгуль МАСАЛИЕВА
Мыктыбек Абдылдаев ушел в отставку. Его заменил Мирлан Бакиров

Новоизбранный спикер Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку. Об этом он сообщил сегодня на внеочередном заседании парламента в государственной резиденции "Ала-Арча".

По словам Мыктыбека Абдылдаева, из-за критики и разных толкований он решил подать в отставку.

Заседание будет вести вице-спикер Мирлан Бакиров.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602341760
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