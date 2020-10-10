|Абдылдаев (избранный 4 дня тому) кинул пост спикера КырПарламента
17:56 10.10.2020
10 октября 2020, Бишкек - Жазгуль МАСАЛИЕВА
Мыктыбек Абдылдаев ушел в отставку. Его заменил Мирлан Бакиров
Новоизбранный спикер Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку. Об этом он сообщил сегодня на внеочередном заседании парламента в государственной резиденции "Ала-Арча".
По словам Мыктыбека Абдылдаева, из-за критики и разных толкований он решил подать в отставку.
Заседание будет вести вице-спикер Мирлан Бакиров.