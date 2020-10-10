КырВеселуха. В Кой-Таше снова задержан за организацию путча экс-през Атамбаев

18:03 10.10.2020

ГКНБ: Атамбаев и его телохранители задержаны

В Кой-Таше задержан бывший президент Алмазбек Атамбаев, сообщил ГКНБ



"10 октября 2020 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с МВД КР на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в г.Бишкек были задержаны Атамбаев А., Сагымбаев К. и Мусакеев Д."



В настоящее время, как отмечает ГКНБ, межведомственной следственно-оперативной группой продолжаются соответствующие следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание других соучастников данного преступления.



Дамир Мусакеев и Канат Сагымбаев – бывшие сотрудники госохраны, были личными телохранителями Атамбаева.