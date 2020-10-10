|В Бишкеке спешно сооружены 15 блокпостов - щерят в бойницы пулеметами
18:31 10.10.2020
Список 15 блокпостов в Бишкеке и вокруг него представил источник
Блокпосты в разных частях города устанавливают в рамках президентского указа о введении режима чрезвычайного положения.
БИШКЕК, 10 окт - Sputnik. Список 15 блокпостов в Бишкеке и вокруг него представил Sputnik Кыргызстан источник.
Посты устанавливают в рамках указа президента о введении в столице режима чрезвычайного положения из-за сложной политической ситуации после событий 6 октября.
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Список блокпостов:
проспект Дэн Сяопина - улица Алыкулова;
село Пригородное - улица Фучика;
проспект Молодой Гвардии - БЧК;
улица Тоголока Молдо - БЧК;
улица Орозбекова - БЧК;
улица Абдрахманова - БЧК;
село Чон-Арык (АЗС "Бишкек Петролиум");
село Орок;
село Селекционное;
улица Осмонкула - БЧК;
улица Алма-Атинская - БЧК;
улица Калинина - БЧК;
проспект Жибек Жолу - БЧК (село Лебединовка);
улицы Аэузова и Анкары;
улицы 7 Апреля и Токомбаева.