В Бишкеке спешно сооружены 15 блокпостов - щерят в бойницы пулеметами

18:31 10.10.2020

Список 15 блокпостов в Бишкеке и вокруг него представил источник



Блокпосты в разных частях города устанавливают в рамках президентского указа о введении режима чрезвычайного положения.



БИШКЕК, 10 окт - Sputnik. Список 15 блокпостов в Бишкеке и вокруг него представил Sputnik Кыргызстан источник.



Посты устанавливают в рамках указа президента о введении в столице режима чрезвычайного положения из-за сложной политической ситуации после событий 6 октября.



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Список блокпостов:



проспект Дэн Сяопина - улица Алыкулова;

село Пригородное - улица Фучика;

проспект Молодой Гвардии - БЧК;

улица Тоголока Молдо - БЧК;

улица Орозбекова - БЧК;

улица Абдрахманова - БЧК;

село Чон-Арык (АЗС "Бишкек Петролиум");

село Орок;

село Селекционное;

улица Осмонкула - БЧК;

улица Алма-Атинская - БЧК;

улица Калинина - БЧК;

проспект Жибек Жолу - БЧК (село Лебединовка);

улицы Аэузова и Анкары;

улицы 7 Апреля и Токомбаева.