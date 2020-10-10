Заподозренный в организации путча кыр-олигарх "Раим-миллион" Матраимов объявлен в розыск

18:34 10.10.2020

Райыма Матраимова ищут правоохранительные органы - Садыр Жапаров

Райым Матраимов - один из главных фигурантов журналистского расследования, в котором рассказывается, что семья бывшего замглавы таможни незаконно вывела за границу 700 миллионов долларов.



Райыма Матраимова ищут правоохранительные органы, сообщил на пресс-конференции избранный премьер-министром Садыр Жапаров.



У него спросили, когда задержат Райыма Матраимова.



"Райыма Матраимова ищут. По поступившей мне информации его ищут правоохранительные органы", - сказал Жапаров.

Райым Матрамов - один из главных фигурантов журналистского расследования, где рассказывается, что семья бывшего замглавы таможни незаконно вывела за границу 700 миллионов долларов. В материалах утверждается, что клан Матраимовых вел бизнес с другим влиятельным кланом - семьей Хабибулы Абдукадыра из Китая. Расследование основано на данных бизнесмена Айеркена Саймаити, убитого 10 ноября в Стамбуле.



Тилек Матраимов и еще двое нарушителей границы переданы КР - они в СИЗО



Сам Матраимов заявил, что не имеет никакого отношения к 700 миллионам долларов, выведенным из страны, а обнародованную информацию назвал ложью.