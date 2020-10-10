Перемирие в Карабахе не продержалось и часа

18:38 10.10.2020

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе



Баку и Ереван сообщили о продолжении обстрелов силами противника городов Нагорного Карабаха. В нарушении объявленного в 12:00 по местному времени (11:00 мск) перемирия стороны обвинили друг друга. Также Армения заявила об обстрелах азербайджанскими военными своей территории. В Баку информацию отрицают.



"Подразделения армии обороны прекращают враждебные атаки на юге. В это же время ВС Азербайджана держит под обстрелом город Гадрут. Заявление Минобороны Азербайджана о том, что армянская сторона обстреливает направление Татаринской и Агдамской областей - очередная ложь",- написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. По информации Азербайджана, ВС Армении обстреливают города Тетер и Агдам.



Также Ереван обвинил Баку в обстрелах армянской территории. "Противник нанес удар по сельской общине Ерицванка, а также по Сюникской области Армении, Капанской области, Арцваникскому району. Есть одна жертва",- написал в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. В Баку сообщение представителя армянского ведомства назвали "ложной и очередной провокацией противника".



Столкновение армянских и азербайджанских военных на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября. В эскалации конфликта стороны обвинили друг друга. Столкновение с применением с обеих сторон авиации, артиллерии и танков привело к жертвам среди мирного населения и стало крупнейшим с 1994 года. Ночью 10 октября стороны договорились о перемирии в зоне конфликта. Переговоры прошли в Москве при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ранее с предложением провести переговоры в Москве выступил президент России Владимир Путин.