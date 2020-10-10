 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 10.10.2020
20:59  Повальный КОВИ. В Северном Казахстане закрыли на карантин 3 райцентра
19:24  Алиев и Пашинян в ролях Бегина и Садата, - Дм.Минин
18:38  Перемирие в Карабахе не продержалось и часа
18:34  Заподозренный в организации путча кыр-олигарх "Раим-миллион" Матраимов объявлен в розыск
18:31  В Бишкеке спешно сооружены 15 блокпостов - щерят в бойницы пулеметами
18:07  Контрреволюционерами схвачен один из вождей путча 6/10 генерал Асанов (революционный глава МВД)
18:03  КырВеселуха. В Кой-Таше снова задержан за организацию путча экс-през Атамбаев

17:56  Абдылдаев (избранный 4 дня тому) кинул пост спикера КырПарламента
17:54  КырПарламент еще раз единогласно избрал уже избранного им же Жапарова премьер-министром
15:10  Новым президентом ЕБРР избрана Одиль Рено-Бассо
15:07  Лучше плохой мир, чем война с Турцией, - А.Желенин
15:02  Казахский боксер Алимханулы "вырубил" аргентинского Волшебника - видео жесткого нокаута
15:01  Неоосманский империализм на Кавказе, - Сергей Кожемякин
14:58  Джигит Умут - сакральная жертва Октябрьского переворота в Киргизии
13:06  Над Пашиняном сгущаются тучи.., - "НГ"
12:56  Вылезший из "удаленки" Бишкек-мэр Суракматов благодарит горожан - "простых ребят"
12:09  В Бишкеке все никак не могут собрать депутатов - прячутся по схронам, проказники
10:16  В Ташкентских ТУИТе и ТФИ сменились ректоры
10:13  "Двигаясь по пути дальнейшего...". Главы стран ЦА выступили с заявлением по Кыргызстану. Глумятся су...пчики
09:46  Владислав Шурыгин: Я оцениваю Рос-внешнюю политику, как совершенно беспомощную и убогую
09:12  Хмурое утро. Над Бишкеком кружат вертолеты...
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Перемирие в Карабахе не продержалось и часа
18:38 10.10.2020

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия в Карабахе

Баку и Ереван сообщили о продолжении обстрелов силами противника городов Нагорного Карабаха. В нарушении объявленного в 12:00 по местному времени (11:00 мск) перемирия стороны обвинили друг друга. Также Армения заявила об обстрелах азербайджанскими военными своей территории. В Баку информацию отрицают.

"Подразделения армии обороны прекращают враждебные атаки на юге. В это же время ВС Азербайджана держит под обстрелом город Гадрут. Заявление Минобороны Азербайджана о том, что армянская сторона обстреливает направление Татаринской и Агдамской областей - очередная ложь",- написала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. По информации Азербайджана, ВС Армении обстреливают города Тетер и Агдам.

Также Ереван обвинил Баку в обстрелах армянской территории. "Противник нанес удар по сельской общине Ерицванка, а также по Сюникской области Армении, Капанской области, Арцваникскому району. Есть одна жертва",- написал в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. В Баку сообщение представителя армянского ведомства назвали "ложной и очередной провокацией противника".

Столкновение армянских и азербайджанских военных на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября. В эскалации конфликта стороны обвинили друг друга. Столкновение с применением с обеих сторон авиации, артиллерии и танков привело к жертвам среди мирного населения и стало крупнейшим с 1994 года. Ночью 10 октября стороны договорились о перемирии в зоне конфликта. Переговоры прошли в Москве при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Ранее с предложением провести переговоры в Москве выступил президент России Владимир Путин.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602344280
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат ратифицировал Договор о правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Украиной
- Премьер-Министр РК А. Мамин обсудил с руководством крупных российских компаний реализацию совместных проектов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2020 года №646
- Межведомственной комиссией принят ряд решений по исполнению поручений Главы государства
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
- "КазМунайГаз" и "ЛУКОЙЛ" подписали соглашение по проекту "Аль-Фараби"
- Идет война нагорная
- Турция пытается возродить империю. Ей очень надо стать патроном в регионе
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  