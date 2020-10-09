Алиев и Пашинян в ролях Бегина и Садата, - Дм.Минин

19:24 10.10.2020

ДМИТРИЙ МИНИН | 09.10.2020



А не проходит ли военная кампания на Кавказе по сценарию "Войны Судного дня" 1973 г. на Ближнем Востоке?



История повторяется часто и порой не как фарс, а как еще одна трагедия. В эти октябрьские дни, когда полыхает полномасштабная война между Азербайджаном и Арменией за Карабах, исполняется 47-я годовщина "Войны Йом-Кипур", или "Войны Судного дня", 1973 года на Ближнем Востоке. Эта война вошла в историю не только ожесточенностью боев и огромными потерями со всех сторон, но и хитросплетенностью своего сценария, и проявившимся впоследствии сговором по крайней мере двух участников конфликта – лидеров Египта А. Садата и Израиля М. Бегина. А наиболее пострадавшей оказалась третья сторона – Сирия, поверившая в искренность Садата, вступившая ради него в войну и в итоге понесшая самый чувствительный урон.



Тогда Садат, отвоевавший у Израиля Синай, сделал вид, что не в силах двигаться дальше и следует удовлетвориться только этим полуостровом, заключив ради него мирный договор и бросив палестинских и сирийских союзников. А Бегин, усиленно изображая волю к сопротивлению, с самого начала был готов пожертвовать Синаем, чтобы вывести Египет из враждебной Израилю коалиции. Результат был предопределен, но ради сохранения "реноме" этих политиков в кровавой бойне погибли тысячи людей с обеих сторон. Первым о странностях той войны и наличии сговора написал в своих мемуарах начальник Генштаба армии Египта маршал Шазли. Впоследствии его версия была многократно подтверждена непосредственными участниками тех событий, в первую очередь из числа израильских политиков и военных.



Точно так же много странного и непонятного происходит сейчас вокруг боев и особенно дипломатических маневров в связи с Карабахом. Лидеры противоборствующих сторон как будто по очереди примеряют к себе роли то Садата, то Бегина. Особенно в этом преуспел Никол Пашинян, настрой которого на реальное сопротивление, несмотря на воинственные заявления, вызывает большие сомнения.



Безусловно, главной стратегической ошибкой Армении, совершенной еще до появления Пашиняна, было удержание, помимо Карабаха, или Арцаха в армянском варианте (около 150 тыс. жителей), еще семи прилегающих к нему больших по площади и населению азербайджанских районов (около 1 млн жителей). Сейчас эти районы практически безлюдны, население оттуда ушло. В Ереване и Степанакерте казалось, чем больше, тем лучше. Мол, есть чем торговаться. Однако эта логика очень уязвима. Создание по периметру занятой армянами зоны сети укреплений и поддержание в рабочем состоянии коммуникаций потребовали слишком большого распыления ресурсов. В результате по-настоящему серьезных укреплений не создано ни в этих районах, ни в самом Карабахе. Оборона по этому контуру слишком ослаблена. Она не в состоянии противостоять продвижению азербайджанской армии. Вставить эти районы хоть в какой-то вариант размена территорий с Азербайджаном не получилось и уже точно не получится. Привлечь международное содействие, в том числе по договорам с Россией, для остановки наступления Баку также сложно, поскольку оно развивается на бесспорно признанных за Азербайджаном землях. В этом смысле, если бы армяне ограничились только территорией Карабаха, он был бы лучше защищен и фортификационно, и с точки зрения международной поддержки.



Складывается впечатление, что Пашинян, а также те, кто за ним стоят, подошли к нынешним событиям в значительной степени настроенные на "сбрасывание ненужного балласта". Сделать это односторонне, не вызвав мощного общественного недовольства, сложно. Под давлением "непреодолимых обстоятельств" – легче. То есть, отказываясь от официального согласия на продвигаемое международными посредниками постепенное освобождение азербайджанских территорий по формуле 5+2, Пашинян, видимо, осознанно вел дело к тому, что его заставят сделать это силой. В таком случае ответственность за потерю того, от чего он и так хотел избавиться, можно будет переложить на кого-то другого. Легко представить, что вскоре это и произойдет: Пашинян начнет обвинять в "предательстве" всех вокруг, в том числе Москву, но не себя. Только таким замыслом и можно объяснить то, в каком состоянии премьер-министр Армении привел собственную страну к новому витку войны. За два года у власти он умудрился рассориться со всеми прежними союзниками Еревана, а новых не приобрел. В итоге на данный момент по инерции могут быть потеряны не только 7 азербайджанских районов, но и Карабах.



На то, что в реальности Пашинян вел дело к сдаче позиций, указывали многие эксперты в Ереване. Они обратили внимание на появившуюся в подконтрольном Пашиняну издании "Айкакан жаманак" статью с предложением включить в нынешний переговорный формат по карабахскому конфликту в качестве полноправного участника Турцию. Совершенно ясно, что это лишь ослабило бы позицию Армении.



Н. Пашинян и его "Айкакан жаманак" со скандальной статьей



Еще до прихода к власти, занимая пост редактора принадлежащего его семье того же издания, Пашинян отметился последовательными антироссийскими заявлениями. В 2014 г. он осуждал "эйфорию" в Армении по поводу самоопределения Крыма и проведения параллелей с Нагорным Карабахом. А тех, кто этому предавался, называл "заискивающими перед Путиным".



Сейчас тон частых звонков Пашиняна в Кремль существенно изменился. Однако насколько можно этому верить? По утверждениям Пашиняна, Россия вовсе не стремилась к урегулированию проблемы Карабаха, так как это "означало бы для нее потерю рычага влияния на Азербайджан и Армению". Буквально за неделю до начала войны 21 сентября в Ереване было объявлено о начале разбирательства по разоблачению "российской агентуры влияния". Причем это было сделано в качестве реакции на публикацию центра "Досье", финансируемого Ходорковским. Этому же противнику российской власти другое пропашиняновское издание "Аравот" дает возможность для критики Кремля за "пассивность" в нынешних событиях, хотя, дескать, "у России есть договор об обеспечении безопасности Армении…". Да, но только не земель на чужой территории!



Пашинян не смог выстроить нормальных отношений с Израилем, который явился главным поставщиком современных вооружений в Азербайджан, опередив по этому показателю Россию и Турцию.



Армянский премьер собственными руками разрушил стратегическое партнерство Армении и Ирана. Повернувшись к Вашингтону, Пашинян оттолкнул от себя Тегеран, остававшийся для Еревана единственным дружественным выходом в мир по суше. Как следствие, иранское руководство отказалось поддержать Армению в нынешнем конфликте и заявило о полной приверженности "территориальной целостности Азербайджана".



Не помогли Пашиняну и США, продемонстрировавшие безразличие к разгоревшемуся конфликту. Госсекретарь Майк Помпео заявил: "Мы против интернационализации этого конфликта. Мы считаем, что посторонние не должны в это вмешиваться. Мы призываем к прекращению огня". Комментаторы посчитали, что, "по сути дела, Америке это неинтересно, у нее других дел по горло".



Пока стороны продолжают делать противоречивые заявления как об обстановке на фронтах, так и о перспективах урегулирования. И все же складывается впечатление, что для принятия ими на предстоящих международных переговорах в Женеве предложений о поэтапной передаче Азербайджану большей части территорий раздора ситуация созрела. Возможно, сознательно поставивший себя в фактическую изоляцию Ереван уже не в силах этому противостоять.



Однако и в Баку должны понимать, что заигрываться не стоит. Армения еще далеко не задействовала весь свой потенциал. И если Ильхам Алиев в пылу борьбы попытается добиться "полной победы", его могут ждать неприятные сюрпризы. Вовремя остановиться – тоже большое искусство.