Повальный КОВИ. В Северном Казахстане закрыли на карантин 3 райцентра

20:59 10.10.2020

В СКО еще два районных центра закроют на карантин с 11 октября

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Выход из дома будет возможен только на работу, в медучреждения, магазин, аптеку, за водой на водоразборные колонки и по другим неотложным нуждам.

В Северо-Казахстанской области еще два районных центра закроют на карантин из-за угрозы распространения коронавируса.



Ограничительные мероприятия введут в 00.00 11 октября на территории Явленки и Мамлютки.



Согласно постановлению, выход из дома будет возможен только на работу, в медучреждения, магазин, аптеку, за водой на водоразборные колонки и по другим неотложным нуждам. Лицам старше 65 лет для получения медпомощи рекомендуют обращаться в службу скорой помощи, без посещения медучреждений.



Кроме того, постановлением приостанавливается работа автостанции и рынков открытой торговли.



"При проведении похоронных мероприятий не допускать скопление более 30 человек с соблюдением дистанции в два метра и масочного режима", – говорится в постановлении.



В акимате Есильского района также сообщили, что въезд и выезд в село Явленка будет осуществляться строго по пропускам, которые будут выдавать акимы сельских округов в случае неотложных причин.



Аналогичное постановление главного санитарного врача Мамлютского района готовится к подписанию.



В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг предоставят информацию о количестве зараженных в Есильском и Мамлютском районах 12 октября.



Ранее на карантин в регионе закрыли на карантин город Булаево.