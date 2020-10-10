Диалог с оппозицией по-белорусски. Лукашенко 4 часа просидел в СИЗО КГБ (видео)

23:44 10.10.2020

В сети появилось видео встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с находящимися в СИЗО членами Координационного совета оппозиции.



Ролик публикует Telegram-канал "Пул Первого".



Глава государства во время общения с оппозиционерами заявил, что изменения в Конституцию страны необходимо вносить законным способом.



"Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, [которые] прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь", - сказал Лукашенко.



О посещении Лукашенко СИЗО КГБ Белоруссии сообщалось ранее 10 октября.



Общение с оппозицией длилось более четырех часов.



Лукашенко, как пишет канал "Пул Первого", хотел услышать мнения всех.



В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста.



Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.



Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.



