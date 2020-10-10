|Диалог с оппозицией по-белорусски. Лукашенко 4 часа просидел в СИЗО КГБ (видео)
23:44 10.10.2020
В сети появилось видео встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с находящимися в СИЗО членами Координационного совета оппозиции.
Ролик публикует Telegram-канал "Пул Первого".
Глава государства во время общения с оппозиционерами заявил, что изменения в Конституцию страны необходимо вносить законным способом.
"Половина, насколько я понимаю, здесь юристы, [которые] прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь", - сказал Лукашенко.
О посещении Лукашенко СИЗО КГБ Белоруссии сообщалось ранее 10 октября.
Общение с оппозицией длилось более четырех часов.
Лукашенко, как пишет канал "Пул Первого", хотел услышать мнения всех.
В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста.
Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.
Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.