60 лет назад Хрущев обещал показать Западу "кузькину мать". Уместно ли повторять?

00:00 11.10.2020

"Когда нечего демонстрировать миру, ты кладешь на стол болт"

Глуховский, Гонтмахер, Проханов о том, надо ли показывать миру "кузькину мать"



60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев произнес эмоциональную речь. Западная пресса утверждала, что Хрущев во время выступления стучал ботинком по трибуне и обещал показать Западу "кузькину мать".



"Ъ" спросил у экспертов, общественных и культурных деятелей, уместна ли подобная риторика сегодня.



Евгений Гонтмахер, научный директор экспертной группы "Европейский диалог":

- Сейчас, конечно, такие выражения не нужны. Сегодня Россия обязана показывать какие-то преимущества миру, ведь соперничество есть, как и в XX веке. Просто надо немножко выражения менять. Наши преимущества связаны прежде всего с человеческим капиталом, с их способностями и знаниями.



Дмитрий Глуховский, писатель:

- "Кузькина мать" - асимметричный, парадоксальный ответ через угрозу. Когда тебе нечего продемонстрировать миру симметричного, например, с точки зрения экономики, науки или дипломатии, ты просто расстегиваешь ширинку и кладешь на стол болт. Но введение в шок и трепет посредством такой стратегии ограничено. Если это делать все время, люди привыкают, трепет сменяется брезгливостью и недоумением. Нам пора перестать заниматься этими непотребностями и постараться наверстать упущенное с точки зрения развития цивилизации.



Семен Багдасаров, руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии:

- Еще вчера надо было показать! Немного расслабились на фоне сирийских успехов, и тут нам в подбрюшье на юге кто только не спешит: идет переброска не только сирийских боевиков, но и бандитов из Афганистана и Пакистана. Причем там много наших бывших граждан, двигающихся в сторону бывшей родины с отнюдь не дружественным визитом. Мы так доиграемся, как заигрались с Турцией во время завершения антитеррористической операции.



Павел Санаев, писатель, режиссер:

- Есть много желающих немедленно жахнуть по врагу, но всегда надо задумываться, нужно ли это и к каким последствиям приведет. В политике, как и в бизнесе, всегда нужно видеть цель и, исходя из нее, давить, если можешь это делать, или уступать, или договариваться.



Михаил Ремизов, президент Института национальной стратегии:

- Потребность показать Западу кузькину мать - следствие глубокой внутренней зависимости от Запада, потребности в признании с его стороны. В лучшие годы своей истории мы слишком много думали сначала о Европе, потом о консолидированном Западе. Историческое задание России преодолеть эту внутреннюю зависимость - потребность заслужить признание в глазах другого.



Наталья Рагозина, чемпионка мира по боксу среди профессионалов:

- Иногда надо показывать кузькину мать, чтобы нас боялись и уважали. Если я в спортивной жизни всем доказала, что самая сильная, то и в дальнейшем мне это помогает. К сожалению, у некоторых уважение появляется, только когда они начинают бояться.



Михаил Веллер, писатель:

- Соотношение Россия-мир не таково, чтобы Россия могла всему миру показать кузькину мать. Это чревато опасностью обратной ситуации.



Дина Гарипова, певица:

- Я по жизни склоняюсь к тому, чтобы сохранять со всеми дружеские отношения и не пытаться что-то кому-то доказать. Особенно в данное непростое время нам нужно быть единомышленниками, стараться учиться следовать каким-то правилам и поддерживать друг друга.



Денис Майданов, автор-исполнитель, продюсер, заслуженный артист России:

- Мы уже ее показываем, воспитывая новое поколение в духе патриотизма, реализуя нацпроекты, форсируя развитие науки и технологий, развивая цифровизацию, укрепляя обороноспособность страны. Мы можем бороться с общим врагом человечества - терроризмом, у нас есть эффективное оружие и подготовленные специалисты, что мы смогли показать в Сирии.



Александр Проханов, главный редактор газеты "Завтра", писатель, общественный и политический деятель:

- Если она есть, ее надо показывать. В нынешнем противостоянии и гонке вооружений у России довольно мало достижений - у нее нет ни одного нобелевского лауреата, а ситуация в стране достаточно плачевна - существует экономический и духовный кризис. Современная "кузькина мать" в виде мегазвуковых "цирконов" должна подкрепляться достижениями культуры, литературы, градостроительства, экономики и народного благосостояния.