Индия и коронавирус. Кто кого победил?

00:04 11.10.2020 Страна бьет все рекорды по суточному приросту заразившихся



"Самая большая демократия мира", как любят себя называть индийцы, бьет все рекорды по суточному приросту ковид-заразившихся. А вот в процентном отношении, уверяют местные чиновники и врачи, ситуация вовсе не столь плоха: в подтверждение чего с 15 октября власти открывают школы, колледжи и кинотеатры. В чем же логика?



Евгений Пахомов, ТАСС, Нью-Дели - для "Огонька"



Уже по большому счету не новая, но по-прежнему безжалостная коронавирусная инфекция в Индии не обходит стороной ни дворцы, ни трущобы. Что ни день, то новые сообщения о VIP-заболевших - крупных бизнесменах, видных политиках, звездах Болливуда… О "простых смертных" и говорить нечего - на конец прошлой недели зафиксировано под 100 тысяч смертей (больше - только в США и Бразилии).



На минувшей неделе положительный тест на COVID-19 сдал вице-президент Индии Муппаварапу Венкайя Найду. Он, правда, написал в "Твиттере", что чувствует себя хорошо. Но несколькими днями раньше пришло печальное сообщение о том, что от вездесущего вируса скончался государственный министр железных дорог и депутат парламента Суреш Ангади - он стал первым членом правящего кабинета и четвертым депутатом, который умер от этого заболевания. А 25 сентября газеты рассказали, что от осложнений, вызванных этой инфекцией, скончался один из самых известных "закадровых" певцов страны, чьим голосом пели герои многих популярных индийских кинолент, 74-летний Баласубраманьям, которого поклонники называли просто Балу.



В обширном списке переболевших випов - и министр внутренних дел Амит Шах, и знаменитый болливудский актер Амитабх Баччан, а также главы региональных правительств ряда штатов, другие селебрити.



К началу октября общее число инфицированных в Индии превысило 6 225 763. Теперь страна уступает только США, в которых уже больше 7 млн заболевших.



Трудно поверить, что еще несколько месяцев назад Индию называли в числе государств, которым удалось сдержать натиск "короны", а местная пресса активно писала об "индийском чуде".



Экономика против запретов



В первые месяцы пандемии Индия считала себя страной, окруженной "враждебной болезнью", и потому нужно было срочно закрыться, спрятаться от нее. Здесь привыкли, что все беды этого огромного и изолированного, не похожего на окружающий мир субконтинента издревле приходят извне: из-за высоких Гималаев или из-за моря. Это "оттуда" появляются завоеватели и колонизаторы, чуждые религии и учения, даже чума и вот еще - коронавирус… Еще лет сто назад правоверные последователи индуизма считали грехом поездку "за море": в древних текстах о соблюдении законов, Дхармашастрах, прямо указывалось, что посещать чужие земли не следует, ведь там духовная нечистота, религиозная скверна и даже чуждые болезни. Словно вспомнив заветы предков, страна под натиском новой заразы попыталась закрыться ото всех, а на чужаков в Индии стали смотреть с недоверием.



И для этого, надо сказать, определенные основания были: первый вирус завезла в феврале в южный штат Керала группа индийских студенток, вернувшихся домой из университета в китайском Ухане. Вскоре коронавирус выявили почти у 20 итальянских туристов, которые приехали посмотреть Тадж-Махал, тут-то некоторым из них и стало плохо. К этому времени "итальянский" вирус от гостей успели подхватить местные шоферы, гиды, официанты, не все из которых слышали, что Италия минувшей весной считалась одной из самых страшных "коронавирусных" стран… Когда об этом заговорили, по всей Индии и прокатилась волна неприязни к иностранцам или тем, кто выглядит как чужак,- она здорово напугала туристов. Власти же в этот момент решили не мудрствовать и просто жестко закрыться - как и учат древние Дхармашастры. Миллиардная Индия, казалось, попросту опустела, не было людей на улицах, встали предприятия, опустели офисы в городах и бесконечные поля по стране. Для передвижения из города в город требовался специальный "пермишн" (право беспрепятственно выходить из дома получили представители лишь ряда профессий, в том числе журналисты).



Закрылись шумные базары и магазины - работали только аптеки и продовольственные лавки. Прервалась связь с внешним миром: самолеты не летали, корабли не ходили, исключение делалось только для вывозных рейсов, на которых покидали страну измученные и перепуганные интуристы.



Впрочем, очень быстро стало понятно, что долго оставаться под замком гигантская и перенаселенная страна не сможет. Тысячи и тысячи трудовых мигрантов рвались из городов, устраивая акции протеста, крестьяне требовали разрешения вернуться на поля - урожай ждать не будет, да и всем остальным нужно было что-то делать, "просто, чтобы что-нибудь есть", объяснил автору этой статьи словоохотливый брадобрей на рынке, продолжавший обслуживать клиентов, несмотря на запрет.



К июню же ситуация стала критической - ВВП рухнул в первом квартале на 23,9 процента. Согласно отчету министерства статистики и планирования, первый квартал 2020 года (в Индии финансовый год начинается с 1 апреля) стал худшим за всю историю наблюдений, которые начались в 1996 году. Выводы себя ждать не заставили: страна закрылась с 25 марта, но уже 8 июня правительство решило начать первую фазу ослабления ограничений. Потом было еще несколько этапов этих послаблений. Число заболевших тут же стало расти.



Врачи предупредили сразу: ослабление режима строгого локдауна грозит Индии "итальянским сценарием". Но у правительства, похоже, уже не было выбора. Да и публика про Италию позабыла - всех интересовало, как жить и выживать в самой Индии. Тем более что в начале июня общее число инфицированных в стране составляло немногим более 190 тысяч человек - что это для страны с населением полтора миллиарда?



Увы, сегодня число заболевших здесь растет в среднем более чем на 80 тысяч человек ежесуточно, число смертей от вируса - уже порядка 100 тысяч. Индия - мировой лидер по числу заразившихся за день и занимает третье место по количеству летальных исходов от новой инфекции, уступая только США и Бразилии. И это - далеко не предел.



После праздников



Некоторые индийские эксперты уже прогнозируют, что Индия может догнать и перегнать США по числу инфицированных к осенним традиционным праздникам Дасере (в этом году отмечается 25 октября) или Дивали (в этом году приходится на 14 ноября) в зависимости от темпов роста числа заболевших.



Этих праздников ждут многие индийцы - и не только потому, что это, пожалуй, главные праздники года, исторически связанные со сбором осеннего урожая. Просто торжества имеют еще и мистическое значение. В дни Дасеры традиционно сжигают чучело царя демонов Раваны и на улицах показывают представления на тему древнего эпоса Рамаяна. Однако чучелами только Раваны и его двух "нечестивых" братьев дело не ограничивается: демоны нередко приобретают разные образы - в зависимости от политической или еще какой конъюнктуры. На моей памяти сжигали и демона Коррупцию, и демона Разжигателя Войны. Что касается этой осени, то, думаю, можно не сомневаться, в индийских городах и деревнях будут жечь демона Корону.



Не менее важен в борьбе со злом и праздник Дивали, который еще нередко называют индийским Новым годом, традиционно отмечая повсеместным возжиганием масляных лампадок, а также взрывами фейерверков, петард, шутих. Цель этой праздничной канонады - отпугнуть демонов на год вперед, и демону Короне в этом году, можете не сомневаться, достанется. Немало правоверных индусов искренне верят, что это должно помочь.



О Дивали говорят, впрочем, и официальные власти: Минздрав недавно выразил уверенность, что эпидемию COVID-19 в стране удастся взять под контроль именно к этому важному празднику.



По мнению руководства этого ведомства, рост инфицированных не должен смущать: не стоит сравнивать абсолютные цифры по странам, нужно учитывать огромное население - более 1,3 млрд человек. И сравнивать проценты.



Как заявил на днях первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан: "Есть много стран, в которых зафиксировано до 20 тысяч случаев заболевания на миллион населения. Для сравнения: в Индии всего 4453 случая на миллион! Показатели в США и Бразилии в пять раз превышают этот показатель в Индии. Показатель смертности в Индии на миллион населения также является одним из самых низких в мире - 70".



Индийские официальные лица подчеркивают, что количество излечившихся от коронавирусной инфекции в стране также растет, причем каждые 24 часа тоже примерно на 80 тысяч человек, и уже составило свыше 5 млн. Так что Индия вышла в мировые лидеры по числу выздоровевших от коронавирусной инфекции, а коэффициент выздоровления на утро прошлой среды превысил 83 процента от общего числа заболевших.



Итог этой статистике подвел министр здравоохранения страны доктор Харш Вардхан: "Индия значительно продвинулась вперед в борьбе с пандемией и справляется с ней успешнее многих других стран".



Дожить до вакцины



О том, почему в Индии среднее число смертей ниже, чем во многих странах, идут споры. Скептики утверждают, что просто не все данные становятся известны общественности: в бесчисленных индийских деревнях точной статистика нет, да и быть не может. Есть и оптимистичная точка зрения, правда с оттенком конспирологии: в силу того что Индия - сосед Китая, откуда явился миру страшный вирус, она, вполне возможно, раньше "познакомилась" с прежними штаммами этого самого вируса из соседней страны. Сегодня же, когда этот вирус мутировал в безжалостную "корону", в северной части Индии к нему мог уже выработаться некий иммунитет. Впрочем, оговариваются сами оптимисты, пока это только догадки.



Что касается врачей, то они объясняют успехи Индии в борьбе с вирусом тем, что постепенно научились с ним бороться. "Корона - новая инфекция, мы поначалу не знали, как она развивается, какие у нее последствия, как она передается, чем лечить. Прошло два-три месяца, прежде чем мы поняли, как она передается от человека к человеку, как ее лечить, подобрали препараты",- сказал "Огоньку" главврач одного из крупнейших делийских медицинских учреждений, где лечат коронавирусных больных, клиники "Чандра Лакшми" доктор Амит Гупта.



Он отметил, что уже разработан медицинский протокол лечения больных. В основном используются препараты Favipiravir и Remdesivir. При этом доктор Гупта отмечает роль профилактики: "Носите маски, чаще мойте руки, соблюдайте дистанцию - весь мир постоянно говорит об этом, потому что самая главная задача сегодня - пресечь распространение вируса".



С ним согласен один из самых известных в Индии специалистов по лечению легочных заболеваний и торакальной хирургии, основатель и член правления Фонда лечения легочных заболеваний в Нью-Дели, профессор Арвинд Кумар.



- Коронавирусная инфекция будет с нами еще долго,- уверен он.- Поэтому таким же обычным делом, как умывание и чистка зубов по утрам, должны стать для всех ношение масок и соблюдение социальной дистанции. И это - на годы.



Учитывая гигантское население Индии, ждать выработки так называемого коллективного иммунитета стране еще много лет. Поэтому власти особые надежды возлагают на вакцинацию. При этом премьер-министр Нарендра Моди даже заявил, что Индия с ее мощной фармацевтической промышленностью готова оказать миру помощь в производстве и распространении такой вакцины, когда она будет одобрена.



- Я сегодня хочу дать еще одну гарантию мировому сообществу,- сказал премьер, выступая в записи на 75-й сессии Генассамблеи ООН.- Производство и поставка вакцин в Индии будут использованы для помощи всему человечеству в борьбе с этим кризисом.



В "самой большой демократии мира" уже проходят испытания нескольких вакцин: препарата, который разработан Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Работу над собственными вакцинами ведут две индийские компании Bharat Biotech и Zydus Cadila. Кроме того, Индия проявила интерес к российской разработке. Известная индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy’s Laboratories Ltd сообщила, что может начать клинические испытания вакцины "Спутник V" в ближайшие несколько недель - как только получит необходимые разрешения от индийских регуляторов. По данным прессы, индийские фармкомпании заинтересовались и вакциной от российского института "Вектор".



Министр здравоохранения Харш Вардхан даже пообещал на минувшей неделе, что первая вакцина против COVID-19, вероятно, будет доступна в Индии уже в первом квартале 2021 года. А вот до появления вакцины огромной стране приходится полагаться в основном на маски да на праздничное сожжение идола коронавируса. В любом случае праздник сейчас никому в стране не помешает - при условии соблюдения социальной дистанции, конечно. Источник - Коммерсант

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