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Сыновья экс-кыр-преза Атамбаева посажены под домашний арест - юные путчисты
06:42 11.10.2020

10 октября 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА
Сюжет: Беспорядки после выборов
Сыновья Атамбаева доставлены в МВД: проходят свидетелями по уголовному делу

Сыновья бывшего президента Алмазбека Атамбаева были доставлены в следственную службу МВД в качестве свидетелей. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Уточняется, что ранее по факту беспорядков, произошедших на площади Ала-Тоо, возбуждено уголовное дело.

"Факт массовых беспорядков 9 октября в Бишкеке зарегистрирован в ЕРПП по статье "Организация массовых беспорядков". В рамках расследования уголовного дела в МВД были доставлены в качестве свидетелей Темирлан Султанбеков, Сеидбек Атамбаев, Кадырбек Атамбаев и водитель Алмазбека Атамбаева Анвар Арматов. В настоящее время Кадыр и Сеид Атамбаевы отпущены домой. Они дали показания, сейчас на допросе остаются два человека", - рассказали редакции.

Ранее ГКНБ задержал бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Сообщалось также о задержании его сыновей и активиста Темирлана Султанбекова. Однако в госкомитете эту информацию опровергли.

Источник - 24.kg,
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