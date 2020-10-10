Сыновья экс-кыр-преза Атамбаева посажены под домашний арест - юные путчисты

06:42 11.10.2020

10 октября 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА

Сюжет: Беспорядки после выборов

Сыновья Атамбаева доставлены в МВД: проходят свидетелями по уголовному делу



Сыновья бывшего президента Алмазбека Атамбаева были доставлены в следственную службу МВД в качестве свидетелей. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.



Уточняется, что ранее по факту беспорядков, произошедших на площади Ала-Тоо, возбуждено уголовное дело.



"Факт массовых беспорядков 9 октября в Бишкеке зарегистрирован в ЕРПП по статье "Организация массовых беспорядков". В рамках расследования уголовного дела в МВД были доставлены в качестве свидетелей Темирлан Султанбеков, Сеидбек Атамбаев, Кадырбек Атамбаев и водитель Алмазбека Атамбаева Анвар Арматов. В настоящее время Кадыр и Сеид Атамбаевы отпущены домой. Они дали показания, сейчас на допросе остаются два человека", - рассказали редакции.



Ранее ГКНБ задержал бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Сообщалось также о задержании его сыновей и активиста Темирлана Султанбекова. Однако в госкомитете эту информацию опровергли.