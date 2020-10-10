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Бишкек. Обратно задержан и возвращен в СИЗО Фарид Ниязов - экс-шеф аппарата президента Атамбаева
08:38 11.10.2020

11 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Сюжет: Беспорядки после выборов
Беспорядки в Бишкеке. Фарид Ниязов задержан на 48 часов

Бывшего руководителя аппарата президента Фарида Ниязова задержали сотрудники ГСУ МВД. Об этом 24.kg сообщила помощник Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, сначала Фарид Ниязов проходил в статусе свидетеля, но потом ему изменили его на подозреваемого. "Он водворен в ИВС на 48 часов. В изолятор временного содержания помещены также Темирлан Султанбеков, Алмазбек Атамбаев, его бывшие охранники Дамир Мусакеев и Канат Сагымбаев. А также водитель Анвар Арматов", - сказала Кундуз Жолдубаева.

Все они подозреваются в организации массовых беспорядков 9 октября.

Напомним, что Фарид Ниязов является фигурантом уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. 6 октября сторонники Алмазбека Атамбаева освободили его из Бишкекского СИЗО-1.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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