Новый мировой суточный рекорд заражения КОВИ - 383 359

09:05 11.10.2020

В мире зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом за сутки



За последние сутки Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 383 359 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является рекордным показателем с начала пандемии.



Последние три дня ВОЗ сообщает о рекордном приросте зараженных. Накануне сообщалось о 350 766 случаях, до этого рекордными становились 338 779.



Большинство новых случаев зарегистрировано в Индии - 73 272 и в США - 54 232. За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.