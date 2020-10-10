 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новый мировой суточный рекорд заражения КОВИ - 383 359
09:05 11.10.2020

В мире зафиксировано рекордное число зараженных коронавирусом за сутки

За последние сутки Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 383 359 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является рекордным показателем с начала пандемии.

Последние три дня ВОЗ сообщает о рекордном приросте зараженных. Накануне сообщалось о 350 766 случаях, до этого рекордными становились 338 779.

Большинство новых случаев зарегистрировано в Индии - 73 272 и в США - 54 232. За все время в мире выявлено более 36,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1 миллиона человек скончались.

Источник - centralasia.media
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