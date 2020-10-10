Избрание кыр-премьером Жапарова технически и юридически незаконно, - экс-премьер Кулов

11:07 11.10.2020

Назначение Садыра Жапарова поставили под сомнение - комментарий Кулова

11 октября 2020 - Екатерина Улитина



Назначение Садыра Жапарова поставили под сомнение - комментарий Кулова



Экс-премьер-министр Феликс Кулов прокомментировал сессию Жогорку Кенеша, на которой в качестве премьер-министра был утвержден Садыр Жапаров. Он указал на спорные моменты, которые имели место в ходе голосования.



"Было объявлено, что присутствует 51 депутат плюс на руках они имеют доверенности от 10 депутатов. Объявили, что кворум есть. Но здесь появляется одно большое "НО". Эти доверенности имеют силу только в том случае , если в зале физически присутствует 61 депутат. Подчеркиваю, физически сидят на своих задницах в зале заседаний 61(!) депутат. Если этого количества нет, значит нет кворума и любое решение депутатов будет является незаконным и не должно исполняться. Следовательно, Садыр Жапаров не может считаться избранным премьер-министром. Чимкирики подставили вследствие своей безграмотности не только человека, но и создали вместе с решением об его отставке все условия для еще большого падения страны в пучину политического хаоса и развала страны.



И это не преувеличение. То что Сооронбай Жээнбеков должен уйти со своего поста для всех является очевидным фактом, тем более, что он сам сделал по этому поводу заявление. Теперь выяснилось, что планирует он это сделать в течение двух-трех дней", - написал Феликс Кулов на своей странице в соцсетях.



Он отмечает, что после отставки президента вся власть стране перейдет в руки премьер-министра, который станет: "Исполняющий обязанности Президента, премьер-министр КР". И после этого, по Конституции, в трехмесячный срок должны быть проведены досрочные выборы Президента и в месячный срок выборы в Жогорку Кенеш. Кулов подчеркивает, что в бюджете нет для этого денег, кроме того есть целый ряд проблем: коронавирус, отпительный сезон и так далее.



"Но самое главное, страна тогда встанет в шаге от вооруженного противостояния политиков, стремящихся захватить власть любой ценой. Для них это вопрос жизни и смерти при нынешнем раскладе сил.



ОДНИМ СЛОВОМ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НАЛИЦО.



Что делать?



1. Срочно собрать "под ружьем" всех депутатов, принять решение о продлении Указа Президента о ЧП на срок в течение которого вновь образованному Конституционному совещанию принять необходимые изменения в Конституцию (во время ЧП выборы не проводятся) и только после этого провести выборы. И как только будут объявлены даты новых выборов Президента и Жогорку Кенеша, С. Жээнбеков пусть уходит в отставку. Если он это сделает сейчас, то никто и ничто уже не сможет остановить предвыборную кампанию. И опять все скажут, что закон нарушать нельзя, выборы должны состояться в установленные Конституцией сроки.



И тогда еще раз повторяю: этот день смело можете назвать датой начала гражданской войны.



Поэтому решение С. Жээнбекова об уходе с должности на следующей неделе следует расценивать с политических позиций, как государственный саботаж, а с уголовно-правовых, самое мягкое, как преступную халатность.



2. Признать незаконным избрание С. Жапарова и объявить новые выборы главы правительства.



3. Принять решение рассмотреть отставку С. Жээнбекова после изучения и выработки необходимых мер по нейтрализации всех возможных политических и правовых последствий.



4. Как я выяснил, депутаты решили не включать в повестку дня сессии рассмотрение Указа Президента о введении ЧП. Их объяснение свелось к следующему: если по истечении трех дней они его не рассмотрят, то он автоматически теряет силу и все воинские подразделения возвращаются к местам своей прежней дислокации. Этот их безграмотный аргумент разбивается одним простым вопросом: "А если на всех них упадет бомба на второй день, то тогда Указ автоматически потеряет свою силу?" По закону депутаты обязаны принять одно из двух решений: утвердить или отказать в ведении ЧП и оформить его постановлением, с мотивировкой отказа. Президент-это глава государства, решения которого не могут быть проигнорированы и оставлены без соответствующего реагирования.



Сегодня эти депутаты еще раз подтвердили свою полную некомпетентность.



Я призываю всех этих государственных мужей проявить государственный подход, подумать о своем народе и своей ответственности за то что может произойти в результате, извиняюсь за грубость, но по другому не скажешь, вашей тупости и безответственности. Если не знаете, что делать пригласите компетентных юристов, экспертов они вам подскажут и напишут", - написал Феликс Кулов.



Напомним, после митинга 5 октября был захвачен Белый дом, из мест лишения свободы были отпущены ряд заключенных политиков, в том числе Садыр Жапаров. Уже на следующий день Верховный суд отправил дело Жапарова на пересмотр, отменив приговоры судов. Накануне, 10 октября, депутаты ЖК избрали Садыра Жапарова премьер-министром.