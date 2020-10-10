"Кодекс Грефа" оказался хуже короеда. Кто обгрызает Россию, - "СП"

15:31 11.10.2020 "Кодекс Грефа" оказался хуже короеда

В России рухнула вся система регулирования посадками, пользованием и рубками лесных угодий



Людмила Николаева



Жители Карелии боятся спугнуть свое счастье. Всю эту неделю, с того дня, как узнали, что президент РФ Владимир Путин планирует ввести в скором времени полный запрет на вывоз из страны необработанных лесоматериалов, они "держат кулаки", чтобы все так и было. Ведь еще несколько лет такого же, как сейчас безобразия, и их Лесная республика может остаться без леса. Как мантру повторяют в эти дни, только бы до конца довел свое нынешнее обещание Владимир Путин, под личный контроль взял реализацию поручений!



Поручения, касающиеся лесозаготовок в стране, глава государства дал чиновникам на уходящей неделе после обсуждения давно наболевшей проблемы незаконной вырубки деревьев в стране. "СП" писала об этом.



Напомним, на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса России президент РФ потребовал ввести с января 2022 года "полный запрет на вывоз за рубеж необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород". Посетовав при этом, что "много раз уже об этом говорим", а толку, мол, мало. Потому происходящее в настоящее время в этой сфере, по образному выражению В. В. Путина, "вообще ни в какие ворота не лезет".



С последним не поспоришь. Особенно, когда речь идет о Карелии. Практически бесконтрольная вырубка деревьев поставлена там на поток с 1990-х годов. Но даже в то лихое время здесь не было такого беспредела в лесном хозяйстве, как теперь. Одна из главных тому причин в том, что заготовка и продажа древесины стали в последние два десятилетия для населения региона едва ли не единственным способом заработать на жизнь. А лесопромышленный комплекс, успешно развивавшийся в годы СССР, после развала Союза заметно "сдал". Вот народ и взялся промышлять сам.



По данным республиканского министерства природных ресурсов и экологии, в одном только 2018-м году (за 2019-й сведений найти не удалось) здесь было заготовлено порядка 7 млн. "кубов" леса, из них противозаконная вырубка составила 9390 кубометров. Ущерб государству - 160 миллионов рублей. (Что, замечу, на фоне общероссийской статистики мизер - это к вопросу о масштабах проблемы в целом).



Будучи в 2014-м году в командировке в РК, корреспондент "СП" побывала в нескольких ее районах. В том числе, в Костомукше. Известен этот город своим горно-обогатительным комбинатом. Для его обслуживания когда-то и строился. Славился хвойными лесами вокруг. Они считались заповедными. Но уже тогда, шесть лет назад, пробираясь по грунтовкам в окрестные села, менее людные, чем прежде, но еще обитаемые, заметны были среди деревьев многочисленные проплешины от вырубок явно не промышленных.



- А сейчас вокруг нашей Костомукши лесов почти не осталось, так, рощицы, и то не везде, - рассказывал мне минувшим летом строитель Андрей, приехавший строить дом на даче знакомого. Строил он его из дорогущего кругляка, который хозяева закупили в Карелии ("Там - лучший!"). - Почти всю необработанную древесину вывозят у нас в Финляндию, где к числу покупателей присоединяются, как правило, еще немцы и датчане. Я со старшим братом не один год крутил баранку лесовозов, знаю всю эту кухню. В последнее время поток машин к границе заметно вырос.



Граница, к слову, там рядом. Так что транспортные расходы не обременительны. Но леса редеют не только близ российско-финской границы.



- С некоторых пор оживился Сегежский ЦБК, некогда флагман целлюлозно-бумажной отрасли СССР. Теперь это акционерное общество, - говорит Анатолий Цветов, политолог из Петрозаводска. - Леса требуется комбинату все больше и больше. С одной стороны, это, конечно, хорошо - появились рабочие места, в районе несколько оживилась жизнь, до этого много лет "катившаяся под откос".



С другой - по некоторым сведениям, те вырубки, которые делаются в интересах предприятия, не всегда, скажем так, обоснованы. Но об этом стараются не говорить. Видимо, есть какой-то заказ на молчание, в том числе, в СМИ. Что вряд ли оправдано при той остроте проблемы, что стоит сейчас у нас с лесозаготовками.



Между тем в республиканском министерстве природы и экологии заявляют, что проблема незаконных рубок не является глобальной для Карелии. Если верить чиновникам, республику покидает лишь 20% процентов заготовленной древесины, из которых хвойные породы - основное богатство края - составляют лишь 7%. Все остальное перерабатывается, утверждают они, на нашей территории.



"Ну, или в документах так подается, - отвечают на это люди знающие. - Бумажка с печатью в России всегда была главным аргументом".



В самом Минприроды РК, куда я позвонила в надежде на комментарий, разговаривать со мной отказались, сославшись на запрет руководства общаться с журналистами. А само руководство на связь вообще не вышло.



По данным местных СМИ со ссылкой все на тот же минприроды, гонят из Карелии за рубеж якобы только 20% заготовленной древесины. Где же, интересно, остальные 80%, если четыре ведущих карельских предприятия отрасли (сегежский и кондопожский ЦБК, "Сегежская упаковка" и питкярантская компания "РК-Гранд"), получают лишь 2 млн. кубометров вместо необходимых им 4 млн. И если лесовозы везут лес не из Карелии, а в Карелию, как говорят официальные лица, тогда почему не довозят? Или тезис о "дефиците для своих" не более чем маскировка "левых" продаж?..



Как в реальности обстоят дела с вырубками можно понять на примере даже одного района - Пряжинского. О ситуации там ваш корреспондент расспросила Светлану Всеволодову, жительницу Эссойльского сельского поселения. Большая часть жизни Светланы Николаевны прошла здесь. Работала учителем, избиралась народным депутатом, возглавляла местный Дом культуры.



- После того, как двадцать лет назад закрылся Шуйско-Виданский ЦБК, богатый, охватывавший весь наш район, народ поразъехался, в основном поближе к Петербургу и Москве, - говорит она. - Оставшиеся жители, а это менее половины населения района в советские годы, выживают с трудом. Некоторые поселки и вовсе опустели - нет работы. Но есть пока еще лес. Особо прыткие сумели в свое время получить "под шумок" делянки в частную собственность, кто-то и не одну. За минувшие годы от этих делянок остались одни проплешины. Пойдешь в лес за грибами - ягодами, нашими кормильцами, а деревьев-то реденькие рядки… Браконьерство процветает. Много "черных" вырубщиков, игнорирующих запреты. Сами вывозят и продают.



"СП": - Лесничих у вас что ли нет?



- Есть, но на весь район их хронически не хватает. Несколько лет назад штаты лесников сократили, оставшимся урезали зарплату, вот и результат… Да и что лесничие могут в нынешней ситуации? Находят незаконные рубки, фиксируют, пишут заявления в прокуратуру. Но чтобы наказать виновных их сначала нужно найти. За последние лет десять нашли пару-другую браконьеров, не больше. Оштрафовали на несколько десятков рублей…



"СП": - Как думаете, Светлана Николаевна, поручение президента РФ Путина изменит ситуацию с лесозаготовками и лесами в стране в лучшую сторону?



- Честно сказать, я сильно удивилась тому, что Владимир Путин вспомнил о лесах России. Давно надо было это сделать! Будет ли толк? Не знаю. У нас ведь пока царь ножкой не топнет да на слуг не прикрикнет, дело с места не сдвинется. "Топать" ему, думаю, в данном случае придется часто.



Не менее острая и проблема восстановления лесного богатства. По мнению специалистов Института леса Карельского центра РАН, принятый в конце 2010-х годов новый Лесной комплекс (Минэкономразвития РФ руководил в то время нынешний рулевой новоявленного "Сбера" Герман Греф), помогает не сохранять, а уничтожать лес. Как сказал "СП" ведущий научный сотрудник данного Института Владимир Ананьев, положения, прописанные в "кодексе Грефа", создавались, похоже, в сильной спешке и с явным недопониманием темы. Касается это и требований к рубкам, и правил восстановления посадок.



С коллегами из соседней республики согласен Андрей Селиховкин, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой Петербургского лесотехнического университета.



- В Карелию езжу регулярно - в научные экспедиции и просто потому, что очень люблю этот красивый край, - признался вашему корреспонденту Андрей Витимович. - Недавно в очередной раз побывал там в командировке. С тревогой констатировал: вырубки восстанавливаются плохо. В том числе, санитарные, необходимые для оздоровления лесного пространства.



Есть такие процедуры, которыми надо заниматься год и более, только тогда от них будет эффект. Но в некоторых районах не занимаются вообще. Или начинают уже после того, как, например, короеды сделали свое черное дело, все, что хотели, поели и улетели. То есть, когда лечение бесполезно. Есть примеры, когда "лечат" лес сжиганием больных веток, повреждая надпочвенный слой. Это недопустимо!



"СП": - Верно ли, что действующий Лесной кодекс настолько несовершенен, чтобы не сказать, не профессионален, что только вредит делу?



- Многие мои коллеги вспоминают в связи с ним прежний, советский. Мое мнение: тот тоже был не идеален, слишком громоздкий, но при этом эффективный. Скажем, санрубки выполнялись грамотно. Систематически и продумано велось восстановление плановых вырубок. Браконьерские? Случались и тогда, но не в нынешних масштабах. В общем, сравнение точно не в пользу нынешних порядков. Источник - СвободнаяПресса

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