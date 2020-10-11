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Позвони мне, позвони... Путин уговаривает США начать с ним хоть какие-нибудь переговоры
16:35 11.10.2020

Путин вновь призвал США к диалогу по информбезопасности

11 октября 2020,

Россия рассчитывает, что США откликнутся на ее предложения о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье, 11 октября.

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"Мы не теряем надежду на то, что сможем эту работу продолжить со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с США", - сказал он.

Путин отметил, что российская сторона "не в первый раз" формулирует это предложение и надеется, что "в реализации сделанных предложений заинтересованы все".

Президент подчеркнул, что по этой инициативе, как и по ряду других, "ответа нет".

Россия предложила США 25 сентября наладить взаимодействие в области кибербезопасности и обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе в избирательные процессы. Об этом говорится в заявлении Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.

"Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов", - отмечается в одном из пунктов заявления.

В заявлении Путин также говорит о необходимости для России и США поддерживать каналы связи по уменьшению ядерной опасности и IT-опасности.

Помимо этого, документом предлагается разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о "предотвращении инцидентов в информационном пространстве".

Позже, 2 октября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О"Брайеном в целях "нормализации двусторонних отношений и укрепления международной безопасности".

Пресс-секретарь аппарата Совбеза России Евгений Аношин заявил "РИА Новости", что по итогам переговоров Патрушев и О"Брайен подтвердили, что Москва и Вашингтон не планируют вмешиваться во внутренние дела друг друга, в том числе в выборы.

Источник - известия
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