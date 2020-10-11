Позвони мне, позвони... Путин уговаривает США начать с ним хоть какие-нибудь переговоры

16:35 11.10.2020

Путин вновь призвал США к диалогу по информбезопасности



11 октября 2020,



Россия рассчитывает, что США откликнутся на ее предложения о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в воскресенье, 11 октября.



Мирная паутина: договорятся ли РФ и США о кибербезопасности

Владимир Путин предложил всем странам воздержаться от информационных ударов друг по другу

"Мы не теряем надежду на то, что сможем эту работу продолжить со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с США", - сказал он.



Путин отметил, что российская сторона "не в первый раз" формулирует это предложение и надеется, что "в реализации сделанных предложений заинтересованы все".



Президент подчеркнул, что по этой инициативе, как и по ряду других, "ответа нет".



Россия предложила США 25 сентября наладить взаимодействие в области кибербезопасности и обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе в избирательные процессы. Об этом говорится в заявлении Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.



"Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов", - отмечается в одном из пунктов заявления.



В заявлении Путин также говорит о необходимости для России и США поддерживать каналы связи по уменьшению ядерной опасности и IT-опасности.



Помимо этого, документом предлагается разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о "предотвращении инцидентов в информационном пространстве".



Позже, 2 октября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О"Брайеном в целях "нормализации двусторонних отношений и укрепления международной безопасности".



Пресс-секретарь аппарата Совбеза России Евгений Аношин заявил "РИА Новости", что по итогам переговоров Патрушев и О"Брайен подтвердили, что Москва и Вашингтон не планируют вмешиваться во внутренние дела друг друга, в том числе в выборы.