В Киргизии опять новый (5-й за неделю) глава МВД - ранее не судимый молодой полковник Ниязбеков

16:38 11.10.2020

11 октября 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА

Садыр Жапаров представил личному составу нового главу МВД Улана Ниязбекова



Фото пресс-службы МВД. Садыр Жапаров представил личному составу МВД нового главу ведомства



Премьер-министр Садыр Жапаров представил личному составу МВД нового главу ведомства Улана Ниязбекова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Уточняется, что Улан Ниязбеков имеет опыт работы на разных руководящих должностях в системе милиции.



"Было отмечено, что выдвижение на руководящую должность молодых кадров является требованием времени. Премьер подчеркнул важность работы органов внутренних дел в сложное для страны время, ответственное отношение сотрудников к служебным обязанностям и поблагодарил всех за обеспечение общественного порядка в городе в сотрудничестве с гражданским обществом", - сказали в МВД.



Справка



Ниязбеков Улан Омоканович родился в 1975-м. Имеет высшее образование. Окончил юридический факультет Кыргызского национального университета по специальности юрист.



В 1993-1994 годах служил в рядах Вооруженных сил.



В правоохранительных органах начал работать с 1998-го в должности оперуполномоченного финансовой полиции Аламединского и Иссык-Атинского районов Чуйской области.



Состоял в должности начальника отдела финансовой полиции в Чуйской и Таласской областях.



С 2008 года начал службу в органах внутренних дел. Работал в отделах общественной безопасности УВД Баткенской области и УВД Бишкека.



В 2010-м назначен помощником министра, в 2011-м был начальником финансово-хозяйственного управления МВД. Позже и до настоящего времени являлся заместителем начальника 7-го управления.