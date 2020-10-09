Выборы "за" безопасный транзит: какое будущее ждет Таджикистан? - С.Масаулов

16:49 11.10.2020 ВЫБОРЫ "ЗА" БЕЗОПАСНЫЙ ТРАНЗИТ: КАКОЕ БУДУЩЕЕ ЖДЕТ

ТАДЖИКИСТАН?



В воскресенье, 11 октября, в Таджикистане пройдут очередные, шестые по счету, президентские выборы. Президент Таджикистана выбирается путем тайного голосования на 7 лет. Чтобы результаты выборов были признаны действительными, явка должна составить не менее 50%. Есть несколько моментов обязательных для понимания условий проведения выборной кампании. На посту президента Прежде всего, в стране последовательно проведены референдумы по изменению конституции и конституционного выборного закона.



В 2003 г. президенту Эмомали Рахмону разрешили занимать не один, а два семилетних срока подряд, а также удалили ограничения на возраст кандидата в президенты. В 2016 г. приняты поправки, снимающие с Э. Рахмона ограничения по числу переизбраний на пост президента. В мае 2017 г. внесены изменения, позволяющие Э. Рахмону баллотироваться неограниченное число раз. За свою политическую карьеру Эмомали Рахмон трижды переизбирался в качестве президента (в 1999, 2006, 2013 гг.), неизменно набирая большинство голосов. С 25 декабря 2015 года Э. Рахмон носит официальный титул "Основателя мира и национального единства - Лидера нации".



В своей предвыборной программе Э. Рахмон делает акцент на показателях успешного социально-экономического развития Таджикистана за предыдущие годы, на развитии инфраструктуры крупных энергетических проектов. Портреты конкурентов нынешнего президента Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Таджикистана, кроме действующего президента Эмомали Рахмона, зарегистрировала еще четверых кандидатов: 1) Рустам Латифзода – председатель аграрной партии с 2014 года. Ему 60 лет, и для него это первые выборы, хотя Аграрная партия регулярно выдвигает своих кандидатов. Кандидат предлагает решить приграничные конфликты через переселение людей, вступить в Таможенный союз и узаконить многоженство. 2) Абдухалим Гаффоров – Социалистическая партия. Ему 68 лет, баллотируется уже в третий раз. Кандидат обещает жесткий контроль использования ресурсов в стране, конфискацию зарубежных банковских счетов, снижение банковского бюрократизма и реформу налоговой системы. Есть и социальные обещания: защита социального статуса детей, матерей и работников бюджетной сферы. Кандидат отличается еще и предложением построить в Душанбе метро. 3) Рустам Рахматзода – Партия экономических реформ. Ему 57 лет. Кандидат предлагает изменить налоговую систему и администрирование, а также банковское законодательство. Большое внимание уделяется в программе диверсификации миграционных потоков, и организованному экспорту рабочей силы. Предполагается сосредоточиться на решении вопросов влияния изменения климата на сельское хозяйство. 4) Миродж Абдуллоев, лидер Коммунистической партии Таджикистана. Ему 72 года. Акцент на государственном контроле экономики и укреплении национального единства. Сюрпризом кампании стало самовыдвижение Фаромуза Иргашева, 30-летнего адвоката из ГБАО. Это первый случай на президентских выборах Таджикистана за последние двадцать лет. С 2015 года является депутатом Маджлиса ГБАО и также известен своей правозащитной деятельностью, борьбой с коррупцией, и стремлением обеспечить реализацию принципов законности и уважения прав человека. Однако Ф. Иргашеву не удалось собрать необходимые 260 тысяч подписей, и число кандидатов он не попал. Преемственность власти Наблюдатели не сомневаются в победе президента Рахмона. Но помимо формального результата, есть еще и последствия того, или иного действия. И здесь важны детали. Традиции оседлого общества в Центральной Азии требуют сохранения жесткой централизации и преемственности власти. На следующий семилетний срок будет выбран прежний президент, и формально стабильность в обществе будет обеспечена. Однако все понимают, что идет подготовка транзита власти, который может состояться через 7 лет, или внутри этого срока путем передачи полномочий председателю Маджлиси милли. При определенных обстоятельствах сын президента Рустам Эмомали примет полномочия президента, и затем состоятся досрочные выборы президента РТ. Новый президент, в связи с этим, должен будет единолично овладеть рычагами власти, и лучше, если это происходит под патронажем прежнего президента – официального лидера нации. Если же молодой руководитель вынужден брать бразды правления как наследник ушедшего из жизни прежнего лидера, то почти неизбежно потребуется жесткая чистка аппарата управления, и подавление политических противников. Без этого его власть не признают.



Поэтому сохранение у власти Э. Рахмона на ближайшие 7 лет становится условием преодоления рисков дестабилизации обстановки. К тому же, в условиях Таджикистана надо учитывать наличие у президента Рахмона большого семейства: 9 детей, из которых сын Р. Эмомали уже занимает второй пост в стране, дочь – Озода Рахмон возглавляет Исполнительный аппарат президента РТ. Семья владеет многими бизнесами и предприятиями в разных сферах деловой активности. Кроме этого, есть еще зятья, двоюродные братья и сестры, племянники и т.п. Так что преемник – Рустам Эмомали – должен не просто избраться на пост президента РТ, но и предварительно снять претензии на высшую должность со стороны ближайших родственников. А это может сделать только действующий президент и отец. Чтобы не допустить неизбежных в дальнейшем чисток. Таким образом, наиболее адекватный сценарий повторяет в основных чертах казахстанский вариант, когда лидер нации в любой срок из ближайших 7 лет уходит на какой-то пост в государственной структуре, вплоть до создаваемый под него Госсовет, или прямо в Совет безопасности пожизненным его главой, сохраняя аппарат и рычаги влияния на Исполнительный аппарат президента РТ. Несколько лет сохраняется "двоевластие", с последующим наращиванием реальных властных полномочий нового президента РТ.



Лидер нации решает вопросы поддержки внутри правящего клана, и его взаимоотношений с политической элитой, формирует шаги на внешнеполитической арене. Иначе угрозу дестабилизации обстановки не удастся предотвратить. При этом следует учитывать другой риск. В Срединной Азии практически не было случаев успешного со-управления даже близких родственников, но часто дело заканчивалось устранением соперника, не считаясь с родственными связями. Поэтому действующий президент должен до конца сохранять свои позиции фактически пожизненного президента, выбирая момент, когда можно будет передавать власть сыну. Прогноз на выборы 11 октября Исходя из последнего соображения, можно предположить, что в течение 7 лет сын президента будет набирать политический вес, формировать свою команду к следующим выборам в 2027 году, когда ему исполнится уже 39 лет. По официальным результатам выборов 2013 года можно прогнозировать показатели предстоящих выборов. В выборах 2013 г. приняли участие 6 кандидатов: 1) Эмомали Рахмон (Народно-демократическая партия Таджикистана) – 83,92%; 2) Исмоил Талбаков (Коммунистическая партия Таджикистана) – 5,04%; 3) Талибек Бухориев (Аграрная партия Таджикистана) – 4,61%; 4) Олимджон Бобоев (Партия экономических реформ) – 3,91%; 5) Абдухалим Гаффоров (Социалистическая партия Таджикистана) – 1,5%; 6) Саидджафар Исмонов (Демократическая партия Таджикистана) –1,02%. Явка на выборах составила 86,6%. В 27 зарубежных государствах, где проживают граждане Таджикистана, был открыт 61 избирательный участок, в том числе 24 – в России. Дипломатические представительства за рубежом также рапортовали о максимальной явке. Крайне маловероятно, что внутренним оппозиционным силам будет позволено серьезно оспорить президентство, как это было на всех прошлых выборах.В преддверии президентских выборов 2013 года коалиция оппозиционных партий, включая Социал-демократическую партию и тогда еще легальную ПИВТ, поддержала единого кандидата. В 2020 году победа президента будет сокрушительной, близкой к 90%. Но в этом содержится и риск: когда внутренний политический процесс лишается действительной борьбы, помимо исчезновения интереса к реальным выборам и некоторого содержательного опустошения демократических процедур, возникает хрупкость стерильной политической системы. Зримо формируются риски внешнего разрушительного воздействия. Например, именно сейчас пошла информация о скоплении отрядов религиозных экстремистов на севере Афганистана, что создает угрозу Таджикистану. Конечно, вспоминается сразу же относительно недавняя атака на таджикский пограничный пост. Более того, нельзя забывать мятежи, случавшиеся в последние годы внутри самих правоохранительных структур РТ, и даже уход крупных офицеров безопасности к боевикам в Сирию. Выборы президента представляет очевидный повод для вмешательства извне для реализации целей этого типа людей.



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9 окт. 2020 Источник - ИАЦ МГУ

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