Спикер КырПарламента - это Я. Сборище в Ала-Арче - нелегитимно, - Аида Касымалиева

20:21 11.10.2020

Аида Касымалиева: я - и.о. спикера, заседание депутатов в резиденции нелегитимно© Sputnik / Табылды Кадырбеков



10 октября депутаты Жогорку Кенеша провели внеочередное заседание в госрезиденции "Ала-Арча". На повестке дня было рассмотрение кандидатуры на пост главы правительства.



Первый вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева заявила о нелегитимности собрания депутатов в государственной резиденции "Ала-Арча" 10 октября, на котором была одобрена кандидатура Садыра Жапарова на пост премьер-министра.



Накануне до заседания депутатов первый вице-спикер Касымалиева предложила рассмотреть кандидатуру не Жапарова, а другую, но чью - не уточняла.



В официальном заявлении Касымалиевой, опубликованном сегодня на Facebook, говорится, что собрание депутатов в госрезиденции не может официально быть признанным в качестве заседания Жогорку Кенеша.



"На заседании отсутствовал требуемый Конституцией кворум числа участвующих депутатов и условий для его проведения. Соответственно все якобы принятые решения юридически незаконны и нелегитимны. Если кто-либо подпишет эти документы в качестве официальных постановлений Жогорку Кенеша, данные деяния подпадают под соответствующие квалификации посягательства на захват власти. Таким образом, постановления парламента о назначении Жапарова в настоящее время нет", - сказано в заявлении.

В документе говорится, что избрание не подтверждено официальными документами Жогорку Кенеша, соответственно не направлялось на утверждение указом президента Сооронбая Жээнбекова.



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"Все решения, принимаемые Садыром Жапаровым в качестве премьер-министра, не имеют юридической силы. Исполняющим обязанности премьера продолжает оставаться Алмазбек Баатырбеков. Я официально обращаюсь ко всем членам правительства КР продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина", - заявила Касымалиева.



Отмечается, что сейчас проводятся консультации для назначения даты и места проведения заседания Жогорку Кенеша КР.



"В силу того что торага Дастан Джумабеков ушел в отставку, полномочия спикера парламента переходят ко мне как к первому вице-спикеру Жогорку Кенеша, избранному от коалиции большинства. Обращаюсь ко всем политическим силам и гражданам с призывом соблюдать общественный порядок, законность, с учетом эпидемиологической ситуации, а также во избежание эскалации насилия и каких-либо провокаций со стороны антинародных элементов воздержаться в ближайшие дни от проведения митингов и собраний", - говорится в заявлении.

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