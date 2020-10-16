В Таджикистане от "пневмонии" умер генерал прокурор Миллопар Бандишоев

21:52 11.10.2020

В Таджикистане от пневмонии скончался 61-летний экс-заместитель председателя Агентства по борьбе с коррупцией республики генерал-майор Миллопар Бандишоев



ДУШАНБЕ, 7 окт - Sputnik. В Таджикистане скончался заместитель прокурора Хатлонской области, бывший зампред Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана генерал-майор Миллопар Бандишоев.



У 61-летнего генерал-майора диагностировали пневмонию.



Эту утрату подтвердил Sputnik Таджикистан близкий родственник Миллопара Бандишоева.



Бандишоев родился в 1959 году, окончил Московский государственный университет им. М. Ломоносова по специальности "юриспруденция".



С 1987 по 2007 годы занимал различные должности в прокуратуре Таджикистана, от старшего следователя до прокурора Канибадама.



С 2007 по 2015 годы работал в Агентстве по финансовому контролю и противодействию коррупции от должности руководителя агентства в Согдийской области до заместителя председателя агентства.



В июне 2011 года генерал Бандишоев был назначен заместителем председателя Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана и занимал эту должность до февраля 2015 года.



В 2015 году он вернулся в прокуратуру, где еще два года был заместителем начальника Управления по расследованию особо важных дел.



Два года назад Бандишоев назначен заместителем прокурора Хатлонской области, а в 2013-м приказом ему присвоено звание генерал-майора.