 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 11.10.2020
22:44  Противники Хафтара объявили о мобилизации. В Ливии назревает новая "войнушка", - И.Субботин
22:38  Эмомали Рахмон проголосовал за себя, - "НГ"
21:52  В Таджикистане от "пневмонии" умер генерал прокурор Миллопар Бандишоев
21:48  АзерАрмия взяла село Горадиз? (видео)
20:21  Спикер КырПарламента - это Я. Сборище в Ала-Арче - нелегитимно, - Аида Касымалиева
16:49  Выборы "за" безопасный транзит: какое будущее ждет Таджикистан? - С.Масаулов
16:38  В Киргизии опять новый (5-й за неделю) глава МВД - ранее не судимый молодой полковник Ниязбеков

16:35  Позвони мне, позвони... Путин уговаривает США начать с ним хоть какие-нибудь переговоры
15:31  "Кодекс Грефа" оказался хуже короеда. Кто обгрызает Россию, - "СП"
12:07  США работают над созданием арабского и азиатского аналогов НАТО, - Л.Савин
11:07  Избрание кыр-премьером Жапарова технически и юридически незаконно, - экс-премьер Кулов
09:05  Новый мировой суточный рекорд заражения КОВИ - 383 359
08:38  Бишкек. Обратно задержан и возвращен в СИЗО Фарид Ниязов - экс-шеф аппарата президента Атамбаева
06:42  Сыновья экс-кыр-преза Атамбаева посажены под домашний арест - юные путчисты
00:45  Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы, - А.Алешковский
00:43  Чем закончится перемирие в Нагорном Карабахе, - А.Резчиков
00:04  Индия и коронавирус. Кто кого победил?
00:00  60 лет назад Хрущев обещал показать Западу "кузькину мать". Уместно ли повторять?
Суббота, 10.10.2020
23:44  Лукашенко - в СИЗО! Свершилось (видео)
23:38  Комендант Бишкека издал первый приказ. Что запрещается добропорядочным кыргызам
20:59  Повальный КОВИ. В Северном Казахстане закрыли на карантин 3 райцентра
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
В Таджикистане от пневмонии умер генерал прокурор Миллопар БандишоевВ Таджикистане от "пневмонии" умер генерал прокурор Миллопар Бандишоев
21:52 11.10.2020

В Таджикистане от пневмонии скончался 61-летний экс-заместитель председателя Агентства по борьбе с коррупцией республики генерал-майор Миллопар Бандишоев

ДУШАНБЕ, 7 окт - Sputnik. В Таджикистане скончался заместитель прокурора Хатлонской области, бывший зампред Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана генерал-майор Миллопар Бандишоев.

У 61-летнего генерал-майора диагностировали пневмонию.

Эту утрату подтвердил Sputnik Таджикистан близкий родственник Миллопара Бандишоева.

Бандишоев родился в 1959 году, окончил Московский государственный университет им. М. Ломоносова по специальности "юриспруденция".

С 1987 по 2007 годы занимал различные должности в прокуратуре Таджикистана, от старшего следователя до прокурора Канибадама.

С 2007 по 2015 годы работал в Агентстве по финансовому контролю и противодействию коррупции от должности руководителя агентства в Согдийской области до заместителя председателя агентства.

В июне 2011 года генерал Бандишоев был назначен заместителем председателя Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана и занимал эту должность до февраля 2015 года.

В 2015 году он вернулся в прокуратуру, где еще два года был заместителем начальника Управления по расследованию особо важных дел.

Два года назад Бандишоев назначен заместителем прокурора Хатлонской области, а в 2013-м приказом ему присвоено звание генерал-майора.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602442320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат ратифицировал Договор о правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Украиной
- Премьер-Министр РК А. Мамин обсудил с руководством крупных российских компаний реализацию совместных проектов
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 октября 2020 года №646
- Межведомственной комиссией принят ряд решений по исполнению поручений Главы государства
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
- "КазМунайГаз" и "ЛУКОЙЛ" подписали соглашение по проекту "Аль-Фараби"
- Идет война нагорная
- Турция пытается возродить империю. Ей очень надо стать патроном в регионе
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  