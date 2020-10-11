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Эмомали Рахмон проголосовал за себя, - "НГ"
22:38 11.10.2020

В Таджикистане состоялись президентские выборы

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
11.10.2020

В Таджикистане 11 октября состоялись выборы президента. Несмотря на рост заболеваемости COVID-19, в стране проголосовало более 3,5 млн избирателей. Центральная комиссия по выборам и референдумам (ЦКВР) объявила выборы президента Таджикистана состоявшимися. Единственный вопрос – сколько процентов голосов набрал действующий президент Эмомали Рахмон.

Как сообщил журналистам председатель ЦКВР Бахтиер Худоерзода, выборы признаются состоявшимися, если на избирательные участки явилось более 50% избирателей. По его словам, это свидетельствует об очень высокой политической и правовой культуре граждан Таджикистана, они участвуют в таких политических кампаниях с высоким чувством гражданской ответственности", – заявил Худоерзода. В понедельник будут объявлены предварительные результаты голосования.

Это были шестые досрочные выборы главы независимого таджикского государства. По Конституции, голосование должно было состояться в ноябре, но из-за пандемии его перенесли на октябрь.

В том, что на выборах победит действующий президент Эмомали Рахмон, никто не сомневается. Он правит Таджикистаном более 28 лет. В 2003 году президент получил право занимать пост два семилетних срока подряд. В 2016 году, согласно принятым в ходе референдума поправкам к Конституции РТ, Эмомали Рахмон, который носит титул "Пешвои миллат" (Лидер нации), получил право баллотироваться на пост президента неограниченное число раз. Рахмон принял участие и одержал победу на четырeх президентских выборах, каждый раз с подавляющим преимуществом. Так, на президентских выборах 1994 года Эмомали Рахмон заручился поддержкой 59,5 % избирателей, в 1999 году – 97,6 %, в 2006-м – 79,3 % и 2013-м – 83,9 %.

Его нынешних конкурентов не знают ни в республике, ни тем более за рубежом, несмотря на то, что это лидеры зарегистрированных в республике партий. Для истории: в выборах принимали участие лидеры партий: Рустам Латифзода – от Аграрной партии Таджикистана, Абдухалим Гаффорзода – от Социалистической партии, Рустам Рахматзод от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев – от Коммунистической партией Таджикистана. Еще одному возможному участнику выборов – председателю Демократической партии Таджикистана Саидджафару Усмонзода, было отказано в регистрации. По официальной версии, "поступившие документы кандидата не соответствовали требованиям части третьей статьи 65 Конституции и части четвертой статьи 24 конституционного Закона "О выборах президента". По неофициальной, он сгоряча объявил себя "конструктивной оппозицией". "Видимо, насторожило слово "конструктивный" – в словаре у этого термина слишком много значений и синонимов, долго разбираться. В следующий раз не будет использовать всякие подозрительные иностранные термины", – считает таджикский политолог Парвиз Муллоджанов.

Социал-демократическая партия отказалась участвовать в выборах. А ее лидер Рахматилло Зойиров так и вовсе призвал членов своей партии игнорировать их.

Источник - ng.ru
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