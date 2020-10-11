Противники Хафтара объявили о мобилизации. В Ливии назревает новая "войнушка", - И.Субботин

22:44 11.10.2020

От военачальника ждут срыва режима прекращения огня



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



11.10.2020



Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили о мобилизации на своей территории в связи с ожидающимися наступательными действиями командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. За последние недели сторонам конфликта удалось не только существенно снизить напряженность "на земле", но и возобновить прямые переговоры о формировании переходных органов власти. Не исключено, что военная эскалация может остановить этот процесс.



О якобы готовящемся наступлении хафтаровских сил заявил министр обороны ПНС Салахаддин аль-Намруш со ссылкой на достоверные разведывательные данные. "Триполи выступает за стабильность и диалог, в то время как понятия обязательств и нравственности чужды Хафтару и его сторонникам, – цитирует слова главы оборонного ведомства турецкое Анатолийское агентство. – Мы должны быть готовы противостоять новому наступлению". По его словам, речь идет о вероятных нападениях на районы Бани-Валид, Гирьян и Тархуна на западе Ливии. Аль-Намруш сообщил, что формирования ЛНА по-прежнему совершают военные провокации, нарушая режим прекращения огня, согласованный 21 августа между Триполи и Тобруком.



За последние недели восток и запад Ливии почти наладили диалог, касающийся формирования общих органов власти. Такие встречи прошли в египетской Хургаде, марроканской Бузнике и швейцарском Монтре. "Отрадно, что там уже четыре месяца не ведутся активные боевые действия, а вооруженные формирования ливийских противоборствующих сторон остаются на прежних позициях, – обратила недавно внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. – Исходим из того, что залогом успеха набирающего обороты процесса всеобъемлющего урегулирования в Ливии является его инклюзивность. В нем должны активно участвовать все ведущие политсилы страны, включая сторонников прежнего режима Муаммара Каддафи".



Позитивные тенденции в ливийском урегулировании отметил недавно и поддерживающий Хафтара Египет. "У нас появилась идеальная возможность достичь урегулирования, которое учитывает все политические, экономические, социальные аспекты и вопросы безопасности в призме ливийского кризиса, принимает во внимание справедливое распределение властных полномочий и богатства, а также ведет к прекращению любого иностранного вмешательства, ликвидации террористов, уходу наемников и иностранных сил с ливийской земли", – признал министр иностранных дел Египта Самех Шукри. По его словам, международное сообщество должно послать ясный и недвусмысленный сигнал о том, что относится серьезно к прекращению кризиса.



Сейчас обсуждается слияние силовых структур, армии и других органов власти. Однако процесс упирается главным образом в судьбу города Сирт и муниципалитета аль-Джуфра, на демилитаризации которых настаивают союзники ПНС. Для этих районов ищут разные варианты. "Сейчас продолжается обсуждение американской инициативы, которая призывает к выводу вооруженных подразделений (ЛНА. – "НГ") из Сирта, – говорят источники ТАСС в восточно-ливийском парламенте, на который опирается Хафтар. – Их предлагается заменить совместными силами из трех регионов страны (это исторические области – Киренаика (северо-восток), Триполитания (запад) и Феццана (юг). – "НГ") вдобавок к размещению гражданской полиции на фоне переговоров о превращении Сирта в штаб-квартиру будущего переходного правительства".



Вашингтон, помимо этого, добивается демилитаризации территории аль-Джуфры, вероятно, опасаясь размещения там российских наемников. "Эти опасения подогреваются Турцией и некоторыми силами в западной Ливии, а Анкара продолжает оказывать явное влияние на ПНС, – признают источники ТАСС, приведя в качестве аргумента частые встречи турецких официальных лиц с премьер-министром ПНС Фаизом Сараджем, с командующими проправительственных формирований и служб безопасности в Триполи. – Исходя из всего этого, процесс объединения ливийской армии и сил безопасности представляется сложным, он займет много времени, поскольку в любом случае будет противоречить интересам ряда внутренних и внешних игроков".



Тем не менее, как считают арабские наблюдатели, мобилизация сил ПНС является признаком возможного срыва переговорного процесса, начала которого внешние покровители сторон ливийского конфликта упорно добивались целый год. Несмотря на все недавние подвижки в урегулировании, Хафтар пока что остается непредсказуемым игроком на ливийском поле. Срыв уверенно начатой им в прошлом году наступательной операции на Триполи привел к постепенной обструкции военачальника на международной арене и потере доверия со стороны ближайших союзников. В связи с этим трудно исключать с его стороны некие демонстративные шаги, равно как и вариант с непропорциональным силовым ответом, который могут дать иррегулярные силы ПНС.