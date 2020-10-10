ЦИК: выборы президента Таджикистана признаны состоявшимися

23:56 11.10.2020

По данным ЦИК Таджикистана, явка избирателей на президентских выборах уже составила 70,1%



ДУШАНБЕ, 11 окт - Sputnik. Президентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися, заявил Sputnik Таджикистан председатель Центральной избирательной комиссии республики Бахтиер Худоерзода.



Согласно данным ведомства, к 15:00 явка на президентских выборах в Таджикистане составила 70,1%.



К настоящему моменту на избирательных участках проголосовали почти 3,5 миллиона человек.



Напомним, с 06:00 в Таджикистане открыты избирательные участки, на которых можно выбрать президента страны. В общей сложности в республике работает 3375 избиркомов, еще 39 точек для уехавших граждан Таджикистана действуют в 29 государствах.



В президентских выборах принимают участие Рустам Латифзода от Аграрной партии, Абдухалим Гаффорзода от Социалистической партии, Эмомали Рахмон от Народно-демократической партии, Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ и Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии.



Согласно действующему в Таджикистане законодательству, президент избирается сроком на 7 лет. Победителем станет кандидат, набравший более 50% голосов.



Президентские выборы признают состоявшимися при явке избирателей не менее 50%.