Таджикистану предрекли судьбу Белоруссии: люди устали от трудовой миграции, - "МК"

00:29 12.10.2020

Если правительство страны не примет экономические реформы, то их ждут неприятности



В Таджикистане состоялись президентские выборы. В отличии от Киргизии, где фактически за ночь сменилась власть, и Белоруссии - где уже второй месяц идут протесты против результатов президентских выборов, в Таджикистане ситуация стабильная, а результат выборов предопределен. Политологи, опрошенные "МК", считают, что в обществе существует запрос на новые лица, но он пока не достиг критической точки. В целом же, если власти не изменят экономический курс, то через несколько лет революция может произойти и в Таджикистане - терпение трудовых мигрантов может закончиться.



Выборы в стране признают состоявшимися при явке избирателей не менее 50%. Как заявил председатель ЦИК Бахтиер Худоерзода, уже в 15:00 по местному времени на избирательные участки пришли более 70% избирателей. В выборах президента участвовали действующий лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, Миродж Абдуллоев от Коммунистической партии, Абдухалим Гаффоров от Социалистической партии, Рустам Ратифзода от Аграрной партии, от партии Экономических реформ Рустам Рахматзода.



Главная интрига кампании заключалась в одном - пойдет на выборы сам Рахмон или уступит президентское кресло своему сыну Рустаму Эмомали, который в свои 32 года возглавляет мэрию Душанбе и верхнюю палату парламента Таджикистана, то есть фактически является вторым лицом в политической иерархии страны. Однако, Эмомали Рахмон, который управляет страной уже 30 лет, решил баллотироваться, а значит обошлось без неожиданностей.



Политологи, опрошенные "МК", сошлись во мнении, что на данный момент развитие сценария Белоруссии или Киргизии в Таджикистане невозможно. "Жители Таджикистана хорошо помнят события 90-х годов, когда в стране были подобные волнения, но тогда их удалось преодолеть. Кроме того, в отличии от Киргизии в Таджикистане нет клановых группировок, которые заинтересованы в расшатывании ситуации. Там нет людей, которые бы выступали против действующего президента", - считает политолог Евгений Кудряц.



По его словам, Рахмон в Таджикистане стал чуть ли не святым и даже среди его оппонентов нет ярких критиков действующей власти. "Они относятся к Рахмону не как к президенту, а как к лидеру нации. Эта личность выше, чем президент. Некое высшее лицо, которое объединяет нацию. Есть в этом какое-то религиозное отношение, что этот человек выбран не народом, а избранный Богом лидер. Граждане Таджикистана не будут выходить на улицы и устраивать погромы, но ничего гарантировать нельзя и, конечно, фактор случайности может сыграть роль. Но больших сюрпризов ожидать не стоит", - считает политолог.



Президентскую кампанию мы обсудили с известным таджикским аналитиком Парвизом Муллоджановом:



- Прогнозы сводятся к тому, что президент получит от 79 до 89% голосов, по официальным данным. С этой точки зрения, никаких неожиданностей не будет. Дело в том, что люди не интересуются выборами. Все понимают, что от них ничего не зависит, как не зависит: будет ли сегодня светить солнце или пойдет дождь. Каждый понимает, что его участие в выборах ни на что не повлияет. Все с самого начала смирились и знают каким будет результат. Кроме того для протестных выборов должны быть протестные кандидаты или хотя бы альтернативные кандидаты, нужен какой-то символ протеста - таких людей нет.



Хотя, конечно, если говорить о запросе на перемены, то оно есть и очень существенное. Однако, самый главные запрос не столько на смену власти, а на экономические реформы. Люди очень сильно устали от трудовой миграции. Они хотят, чтобы правительство выполнило свои обещания по этому поводу, и люди получили возможность работать в своей стране, получая за это нормальные деньги.



- Много ли людей поддерживает действующего президента?



- Если говорить об электоральной базе Рахмона, то туда входят: госаппарат, силовики, люди, которые связали свое будущее и карьеру с действующими властями. Они понимают, что если будут перемены, то они потеряют свое положение. Также туда входят люди старшего поколения, которые помнят гражданскую войну и у них сохраняется поствоенный синдром. Плюс интеллигенция, которая боится, что перемены могут принести радикализацию общества или придут террористы.



Тем не менее, значительная часть людей - особенно молодое поколение, настроены на перемены. Они не помнят ужасов 90-х годов и, соответственно, фактор поствоенного синдрома у них отсутствует.



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- В каком случае в Таджикистане может состояться революция?



- Мы не знаем сколько людей хотят немедленных перемен. Может, это 10%, а может 20%. Это может быть значительная часть людей, но мы не знаем эти цифры. Если существующая экономическая модель будет сохранена, если будет продолжаться экономика "денежных переводов", базирующаяся на экспорте трудовых ресурсов - тогда люди, которые пока не определились во взглядах, будут присоединяться к радикальной части.



Мы сейчас находимся на этапе, который в Белоруссии был в 2015 году. Общество ждет от правительства решений, но ожидания не оправдываются: зарплаты падают, цены растут, плюс еще и пандемия. Если правительство проведет реформы и добьется успеха по созданию рабочих мест и возвращения граждан, тогда всех все будет устраивать. Но пока перспективы очень плохие.



Многие устали от трудовой миграции, но правительство этого не понимает. Люди по 25 лет живут в России вместе с 6-7 людьми в крошечных квартирах. Они получают мизерную зарплату и все деньги отправляют домой, не видят близких годами и постоянно переживают за свои документы. Эти люди говорят, что они не хотят такой жизни для своих детей. Сейчас это общая тенденция и правительство должно решить эту проблему, либо у них будут крупные неприятности в будущем.



ДАРЬЯ ЗЕЛЕНСКАЯ

11/10/2020