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Война между США и Китаем перестала быть немыслимой. Вашингтон планирует отключить Поднебесную от интернета, - "НГ"
00:34 12.10.2020

Владимир Скосырев

11.10.2020

США под лозунгом обеспечения свободы судоходства направили корабль John S. McCain в Южно-Китайское море.
После окончания пандемии США развернут гибридную войну с Китаем. Они оборвут связи с китайскими телекоммуникационными фирмами, запретят КНР приобретать чипы на Западе, отсоединят ее от подводных кабелей и американской облачной системы хранения данных. Ряд комментаторов в США говорят, что ситуация похожа на преддверие Первой мировой войны: стороны этого не желали, но она все же началась. В подтверждение указывается на рейды кораблей и самолетов обеих держав к Тайваню и в Южно-Китайское море (ЮКМ).
Когда инфекция схлынет, решающим событием, кто бы ни победил на американских выборах, станет разрыв между США и Китаем в сфере высоких технологий, интернет-контактов. Именно это предусмотрено программой "Чистая сеть", оглашенной госсекретарем США Майклом Помпео. Как полагает американский обозреватель Алистер Крук, это будет означать не возвращение к холодной войне, а станет первым залпом тяжелой артиллерии в долгой настоящей войне. Положение сходно с тем, что существовало сонным летом 1914 года, когда был убит эрцгерцог Франц Фердинанд.

Накануне в ту пору враждующие альянсы несколько лет бряцали оружием, но думали, что статус-кво будет существовать неопределенно долго, и просчитались. Точно так же президент США Дональд Трамп убежден, что Америка, используя превосходящую торговую и финансовую мощь, все еще может помешать подъему Китая. Но это иллюзия, затормозить его не удастся. В то же время растущее число инцидентов в районе Тайваня и ЮКМ может привести к вооруженному конфликту просто в силу стечения обстоятельств, предупреждает Крук.

Аналитик журнала International Affairs Стэн Грант тоже пишет, что приближается день расчетов в американо-китайских отношениях. Но он связывает это с тем, что Китай твердо продвигается к тому, чтобы стать крупнейшей экономикой мира, и уверенно обгоняет США. По оценкам Минфина США, в 2021 году экономика Китая вырастет на 8%. А экономика США, опустошенная коронавирусом, увеличится в следующем году всего на 2%. Это означает, что противостояние произойдет между восстановившимся Китаем и ослабленной Америкой. "Мы уже видели, что председатель КНР Си Цзиньпин ведет себя все более наступательно. Внутри страны, в Гонконге, он подавляет несогласных, в Синьцзяне – уйгур, проводит милитаризацию спорных островов в Южно-Китайском море, оказывает нажим на Тайвань. Конфликт перестал быть немыслимым. Драматическое изменение в балансе сил создает потенциальную возможность для возникновения горячей точки в Индо-Тихоокеанском регионе", – констатирует Грант.

Тенденция тревожная, но кто несет за это ответственность? В беседе с "НГ" Алексей Маслов, и.о. директора Института Дальнего Востока РАН, отметил: "Перед Первой мировой войной милитаристские настроения царили в разных альянсах стран. Сейчас хотят воевать только США. Причем воевать против Китая гибридным методом. По военным технологиям – первенство за США. Но по количеству кораблей – как надводных, так и подводных – Китай обошел США. Значит, в случае войны традиционного толка жертв с обеих сторон будет очень много. Поэтому США хотят "обесточить" Китай. То есть отключить его от всех достижений мировой цивилизации, которыми он пользуется. Это и интернет, и технологии, разные форматы мировой торговли. На самом деле этого, может быть, и не получится. Но США в первую очередь добиваются внутренней дестабилизации Китая и внутреннего восстания".

По мнению эксперта, Китай найдет способ, как реагировать. "Это может быть создание суверенного интернета, его разделение на два контура – контур сторонников и контур противников США. Это введение своей кибер-валюты, своих правил торговли. То есть возникнет, по существу, та же ситуация, какая была в мире в период холодной войны. Cейчас США ведут себя как агрессор. Ни одна организация, в которой участвует Китай, такие как Шанхайская организация сотрудничества или БРИКС, не заявляет о необходимости противостоять США", – подчеркнул Маслов.

Но инциденты, вызванные столкновением интересов США и Китая в западной части Тихого океана, случаются почти ежедневно. Как сообщает лондонская газета Express, благодаря своему колоссальному флоту Пекин может оказывать нажим на соседние государства – Филиппины, Малайзию, Вьетнам – и выдвигать претензии на спорные острова. США называют это запугиванием. На днях они направили под предлогом защиты свободы судоходства корабль John S. McCain в ЮКМ. Пекин назвал это провокацией и потребовал, чтобы судно покинуло воды Китая.

Источник - ng.ru
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