Москва предотвратила цветную революцию в Киргизии, - В.Панфилова

00:36 12.10.2020

Порядок в республике обеспечивает армия



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

11.10.2020



Перерастания беспорядков в крупный гражданский конфликт удалось избежать.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, получив гарантии неприкосновенности, обещал подать в отставку в течение трех дней, когда страна войдет в правовое поле, и указом ввел в Бишкеке ЧП. По некоторым данным, он находится под охраной российских силовиков. В Бишкеке убеждены, что участие РФ предотвратило очередную революцию и раскол на север и юг. Создание технического правительства, которое в качестве премьер-министра возглавил Садыр Жапаров, тоже стало возможно при посредничестве представителей Москвы. Экс-президент Алмазбек Атамбаев снова за решеткой.



Ночь в Бишкеке прошла спокойно. Но в обществе раскол. На внеочередном заседании парламента, которое состоялось 10 октября в государственной резиденции "Ала-Арча", депутаты утвердили кандидатуру Садыра Жапарова на пост главы правительства.



Состав правительства почти не изменился. Лишь Эркин Асрандиев, занимавший пост вице-премьера, отказался от вхождения в правительство Жапарова. На заседании парламента утверждена представленная Жапаровым программа действий по выводу страны из кризиса, состоящая из 10 пунктов. Она мало отличается от программы правительства Жээнбекова. Депутаты не случайно утверждают, что Жапаров – "ставленник Жээнбекова".



"Я не знаю, о чем президент разговаривал с Жапаровым, но определенно была договоренность", – сказал депутат Дастан Бекешев АКИpress. По его словам, не случайно Жапаров, как только вышел из колонии, сразу заявил о своих притязаниях на пост премьера. На площади в Бишкеке его поддерживали южане. По мнению Бекешева, "кто-то предложил президенту эту схему".



Похоже, политические силы между собой договорились и кандидатура Жапарова была выбрана в качестве компромиссной. Президент, как утверждают близкие к переговорам политики, получив гарантии неприкосновенности для себя и своей семьи, пообещал Жапарову уйти в отставку в ближайшие три дня. Однако юристы неожиданно заявили о нарушениях процедуры голосования по кандидатуре Жапарова.



Глава правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова заявила, что "сессии депутатов парламента не было, а была неформальная встреча парламентариев". Для открытия сессии должен быть 61 человек в зале заседаний, а присутствовал 51 и еще 10 передали доверенности, значит, назначение Жапарова премьером нелегитимно. Юрист по образованию экс-премьер-министр Феликс Кулов предлагает провести перевыборы главы кабинета – хотя бы для того, чтобы процедура не была нарушена.



Но больше всего юристов волнует казус, возникающий при уходе Сооронбая Жээнбекова с должности президента. В этом случае Жапаров станет и.о. главы государства, а значит, необходимо будет в течение трех месяцев провести президентские выборы. Но их, по мнению Кулова, проводить нецелесообразно из-за отсутствия средств в бюджете и пандемии.



"Срочно собрать всех депутатов, принять решение о продлении указа президента о ЧП на срок, в течение которого вновь образованному Конституционному совещанию принять необходимые изменения в Конституцию (во время ЧП выборы не проводятся. – "НГ"), и только после этого провести выборы. И как только будут объявлены даты новых выборов президента и Жогорку Кенеша (парламент. – "НГ"), Жээнбеков пусть уходит в отставку. Если он это сделает сейчас, никто и ничто не сможет остановить предвыборную кампанию. Опять все скажут, что закон нарушать нельзя, выборы должны состояться в установленные Конституцией сроки. И тогда этот день смело можете назвать датой начала гражданской войны. Поэтому решение Жээнбекова об уходе с должности на следующей неделе надо расценивать с политических позиций как государственный саботаж, а с уголовно-правовых – самое мягкое, как преступную халатность", – написал на своей странице в Facebook Кулов.



Политолог Марс Сариев сказал "НГ", что Жапаров – технический премьер и не имеет права претендовать не то что на президентство, но даже баллотироваться в депутаты парламента. "Если он сможет вернуть страну в правовое русло, ему достанутся лавры победителя и он останется в истории Кыргызстана как политик, сумевший не допустить раскола и гражданской войны. Более того, ему не придется возвращаться в тюрьму и отбывать оставшийся срок, а это еще восемь лет", – отметил Сариев.



Напомним, что в ночь на 6 октября сторонники Жапарова потребовали его освобождения из колонии, где он отбывал 11-летнее наказание за организацию митинга в Караколе в 2013-м. Сегодня его дело направлено на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.



В ту же ночь на свободу вышли и другие киргизские политики, в том числе экс-президент Атамбаев. Однако уже 9 октября многие из них вернулись за решетку по обвинению в организации беспорядков на площади в центре Бишкека – там произошла драка со стрельбой между сторонниками Жапарова и Атамбаева.



Независимые наблюдатели называют происходящее борьбой кланов. Жапаров – северянин, выходец из Иссык-Куля, компромиссная фигура, которая устроила южные кланы. Сариев не исключает, что кандидатура Жапарова согласована и с Москвой. Более того, РФ сыграла свою роль в стабилизации ситуации в республике, остановив распад государства. Противостояние могло раскачаться по вектору север–юг и столкновения между организованными преступными группировками и народными дружинниками продолжались бы. По мнению Сариева, пик кризиса миновал. Порядок обеспечивает армия.



11.10.2020