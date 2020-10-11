Таджикистанец Рашид Рахимов назначен главным тренером российского ФК "Уфа"

00:40 12.10.2020

Таджикистанец Рашид Рахимов назначен главным тренером ФК "Уфа"



Выходец из Таджикистана Рашид Рахимов возглавил очередной футбольный клуб - теперь он стал тренером в "Уфе"



ДУШАНБЕ, 11 окт - Sputnik. Выходец из Таджикистана Рашид Рахимов назначен на пост главного тренера в футбольном клубе "Уфа", сообщает пресс-служба клуба.



Рахимов возглавлял "Амкар", "Локомотив" и "Ахмат", с которым в сезоне-2016/2017 занял 5-е место, что стало лучшим результатом в истории команды.



В бытность футболистом выступал на позициях защитника и полузащитника.



Стоит отметить, что ФК "Уфа" в последнее время не может избавиться от серии поражений.



До этого тренером клуба был воспитанник "Локомотива" Вадим Евсеев.