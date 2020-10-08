Нужна ли Казахстану деколонизация? Если да, то какая? - САМ

00:46 12.10.2020 Очень часто, особенно из уст национал-патриотов, можно услышать, что Казахстан так и не прошел деколонизацию, либо прошел не полностью. А некоторые даже говорят, что она по-настоящему и не начиналась. Мы попросили высказать свои соображения на этот счет людей, которые активно участвуют в дискуссиях по данной проблематике, адресовав им следующие вопросы:



- Что подразумевается под деколонизацией в нашем (казахстанском) случае? Какие конкретно процессы – политические, экономические, ментальные – имеются в виду?



- Вообще, нуждается ли современный Казахстан в деколонизации? Что она изменит? Кто ее должен осуществлять? Что она даст стране и обществу?



Свободным казахам под силу любые задачи

Серик Малеев, журналист:



1.Я бы сказал так: Казахстан деколонизацию прошел не полностью, но процесс этот идет полным ходом. В статье "Пережили Советский Союз, победим и эту заразу"я писал, что по состоянию на начало 1980-х казахи как нация в большинстве своем были манкуртизированы. А людей, сохранивших здравый рассудок и критическое мышление, большинство населения воспринимало как сумасшедших или, по меньшей мере, как антисоветчиков.



И это неудивительно, если вспомнить, какому информационному прессу долгие годы подвергались советские граждане. Мы все были жертвами советской пропаганды, тогда как альтернативных источников информации в СССР попросту не существовало. Поэтому перестройка сознания, коренная его ломка – это объективный процесс, требующий времени.



Посмотрите на состав Верховного Совета Казахстана начала 1990-х – ведь и там было полно манкуртов и предателей национальных интересов казахов. Причем борьба между ними и казахскими патриотами не прекращалась ни на минуту. Мне и самому довелось принять участие в этом противостоянии. И поначалу перевес был далеко не на стороне казахских национал-патриотов. Даже наоборот. В русскоязычных СМИ мы обычно выступали в меньшинстве. Я бы даже сказал, в тотальном меньшинстве.



Да и сегодня ситуация далеко не однозначная. И здесь надо особо выделить эффективную работу российских средств массовой информации, вещающих на казахстанскую аудиторию. У них особый талант по зомбированию масс.Поэтому я бы не стал говорить, что Казахстан уже прошел свой путь деколонизации. Но подвижки есть, и подвижки серьезные.



2. Нуждается ли современный Казахстана в деколонизации? Безусловно, нуждается, и, прежде всего, в духовной, потому как именно она является для нас самой главной. А политика и экономика – это надстройки, возникающие на духовном базисе. Во всяком случае, так это трактуют современные философы.



Ведь чем занимается сегодня российская пропаганда? Она пытается внушить казахам, впрочем, как и украинцам, грузинам, татарам, башкирам и другим, некий комплекс неполноценности, выставляя наши народы эдакими духовными и умственные инвалидами, ни на что не способными без помощи "братского" русского народа.



Но вот вопрос: что дала нам такая "братская помощь"? Возможно, то, что я скажу сейчас, кому-то не понравится, Согласно книге рекордов Гиннесса, за период с 1917-го по 1953-й в СССР через систему ГУЛАГ прошли 66 миллионов 700 тысяч человек (оставляем эту, мягко говоря, сомнительную цифру на совести автора – прим. ред.) . И этот рекорд не побит ни одной другой страной мира. Практически каждый четвертый советский гражданин в те годы отбыл срок в заключении.



А затем эти зэки выходили на свободу и несли свое лагерное мировоззрение, основанное на воровских понятиях, в массы. И это была ущербная идеология, в основе которой лежал крайне опасный догмат: человек человеку – волк. Следовательно, воровство – это не грех, работа – для идиотов и фраеров, а государство – это твой злейший враг.



И вот эта воровская идеология к началу 1970-х стала довлеющей в СССР, заменив собой установки дискредитировавшей себя в глазах народа идеологии коммунистической. В том числе и в советском Казахстане, который в ходе сталинских репрессий и последовавшей затем хрущевской целинной эпопеи превратился в некую конечную станцию по приему зэков со всех концов необъятного Советского Союза.



И что мы, казахи, как нация получили в итоге от такой колонизации и таких воровских понятий? Сломанное национальное сознание, пьянство, наркоманию, проституцию, бандитизм, тотальную коррупцию и воровство. Причем можно сказать безо всякого стеснения, ничуть не погрешив против правды, что в СССР воровали все, начиная от рабочих и кончая директорами заводов, от заведующих ресторанами до грузчиков ликероводочных магазинов.



Поэтому утверждать, что тотальная, очищающая умы деколонизация не нужна, – это все равно, что пытаться выстрелить себе в голову, раз другие лекарства не помогают. Тогда как полная деколонизация Казахстана должна, прежд е всего, привести к росту самосознания казахского народа. К пониманию того, что казахи – не нация воров и каких-то там биндюжников, а нация с древней великой историей и сильными культурными кодами.



Не устаю об этом говорить: свободным казахам с раскрепощенным сознанием под силу любые задачи. И. например, международное признание наших талантливых исполнителей Димаша Кудайбергена, Данелии Тулешевой, Ержана Максима – это даже не феномен, а тот уровень профессионализма, на который казахская нация в перспективе должна выйти во всех сферах человеческой жизнедеятельности.



Возьмем тот же футбол. Скажем алматинский "Кайрат" сделал ставку на свою детско-юношескую школу, на местные таланты, тогда как клуб "Астана" ориентируется на пришлых легионеров – наемников. И вот вам последний счет в их очной встрече - 3:0. "Кайрат" буквально уделал "Астану". Значит, и в футбол мы можем играть, если будем делать ставку на свои таланты. И так во всем. Мы сами еще не до конца понимаем, насколько мы, казахи, как нация умны, сильны, гениальны и талантливы.



Но со временем это понимание придет.



Казусы зуда "деколонизации"



Джанибек Сулеев, веб-издатель:



Это обширнейший вопрос, и даже по минималке он требует некоего научного тезауруса. Признаюсь откровенно, для меня он слишком сложен.



Я искренне не понимаю тех людей, которые, пытаясь доказать, что данный процесс остро необходим, запросто ставят знак равенства между царизмом с трехсотлетним правлением дома Романовых и семидесятилетней историей СССР. Но, если быть беспристрастным, то это, как минимум, антинаучно и НЕметодологично. А когда не умеют работать, используя научную методологию, тогда и появляются те самые страшные учебники для нашей средней школы. А ведь это взаимосвязанные вещи. О какой деколонизации можно говорить, если учебники дня сегодняшнего (суверенного) уступают по своему уровню учебникам, которые были в эпоху колониализма?



Так нуждается ли Казахстан в деколонизации?



Современный Казахстан много в чем нуждается…



Например, в понимании причин того, почему мы как герои песенки из одной совковой кинокомедии?



Крокодил не ловится, не растет кокос.



Плачут, богу молятся, не жалея слез



Плачут, богу молятся, не жалея слез:



Крокодил не ловится, не растет кокос…



Вроде не бездельники и могли бы жить…



Причем совок-то вроде как гикнулся, а Казахская Советская Социалистическая Республика, ставшая в одночасье суверенной, как ни крути, имела огромнейший потенциал и могла бы стать если не передовой и прогрессивной страной, то хотя бы привлекательной в плане уровня благосостоянии ее граждан, однако профукала этот самый потенциал.



И при чем тут никак не улавливаемая необходимость "деколонизации"? Не будем углубляться в теоретические дебри, выясняя, почему мы вдруг стали едва ли не дикарями из незамысловатой песенки, то есть населением, в сознание которого "не заходят" ни либерализм, ни либеральные нравы. Те самые, насущные, которые очень мощно толкнули бы в практическую плоскость процесс некой деколонизации. А ведь у нас вроде бы были и есть либералы, да и власть на протяжении уже 30 лет прибегает к либеральной риторике (правда, сама не следует этим постулатам), однако в массовом сознании такого тренда нет. Это, по сути, и есть главный вопрос, на который стоило бы поискать адекватный ответ. Но мы ведь несколько о другом рассуждаем?



…И вот на таком фоне слово "деколонизация" стало для многих наших витиев, креаклов нацпатовского направления эдакой дубинкой, которой размахивают при каждом удобном случае. Мы, дескать, такие несуразные только потому, что у нас не было пресловутой "деколонизации", тогда как украинцы и прибалты ее как бы провели. Поэтому у нас казахский язык в загоне (достаточно спорный тезис, если судить по тратам на госязык из госбюджета), и опять же поэтому у нас мало патриотизма. Впрочем, в последнем они, нацпаты, отчасти правы. Ну, так одно вытекает из другого, и эта цепь вполне себе зрима и ее можно уже вовсю изучать, исследовать и делать выводы. Материала за 30 лет суверенитета накопилось по самое не хочу.



Наиболее распространенным аргументом в пользу "деколонизации" является языковой вопрос. Это состояние, применение и другие аспекты государственного языка. И вольное или невольное сравнение его с русским. Кстати, по уровню освоения английского языка (к вопросу о трехъязычии!) Казахстан находится, если брать мировые масштабы, в явных аутсайдерах, хотя, казалось бы, он у нас шагает широко. Эта аберрация легко объяснима: казахи по-прежнему остаются во многом обществом с аграрным мышлением – со всеми вытекающим отсюда последствиями.



В Казахстане городское население по своей численности ненамного превышает сельское, да и то этот перелом произошел совсем недавно. Секретом Полишинеля является и тот факт, что живущие ныне на селе – это, как писали в перестроечную эпоху, именно коренное (казахское) население. Или, как принято величать сегодня, – титульная нация. Каково оснащение огромной части титульной нации современными коммуникациями, показал ковидный карантин – сельское население, находящееся в глубинке, в провинции, оказалось практически на обочине жизни по причине проваленной цифровизации. Это ясно как день.



О каком нормальном школьном обучении, в том числе великому английскому, равно как и межнациональному русскому, да и государственному языку, тут можно говорить? Неужели, если бы казахский окончательно стал де-факто, а не только де-юре, государственным языком - с цифровизацией у нас был бы идеальный порядок? Но оставим теоретические "размышлизмы" в сторону. Глянем в саму жизнь, например, в "ютуб".



Зуд "деколонизации" есть, и он приводит к очень показательным казусам. Сейчас я расскажу об одном таком, и из этой наглядной истории крайне легко понять одну простую вещь: наши видные лидеры патриотического движения и радетели за казахский язык, то есть одержимые "деколонизацией", показывают себя таким образом, что напрашивается вывод: обществу подобная "деколонизация" может выйти боком. И в морально-этическом плане, и в экономическом.



Вот содержание одного "ютубовского" сюжета, относительно недавнего. В аэропорт (то ли столичный, то и алматинский – не суть важно) приходит известный деятель, который в свое время на гранты зарубежных фондов распространял идеи либеральной демократии, а еще перевел постулаты и тезисы, касающиеся строительства либерального общества, на казахский язык. Как говорится, честь ему и хвала. И вот он садится в кафешке и затевает форменный хай на тему "почему в меню нет названий блюд на госязыке". Появляются стражи порядка и хозяйка заведения, женщина-казашка, которая со своим хлопотным бизнесом находится в арендных отношениях с воздушной гаванью. Все перипетии скандала записываются в аудиовизуальном формате и публикуются в "ютубе". Понятное дело, те, кто стоит за сюжетом, хотели показать, что есть люди, знаковые персоны казахоязычия, которые таким образом стоят на страже интересов государственного языка.



Но, как говорится, каждый видит то, что он видит. А видим мы следующее. Хозяйка (арендатор) все время спрашивает человека, распугавшего скандалом других посетителей: мол, кто ты такой? Ее вопрос примерно так и звучал: ты представитель исполнительных, правоохранительных, либо каких-то иных органов? У тебя есть постановление или какое иное юридическое обоснование мешать моей работе, вредить моему бизнесу? На что скандальный посетитель, который пришел и сел на стул в кафе не для того, чтобы покушать или выпить бокал сока, начинает вполголоса ехидно троллить владелицу заведения на госязыке. По всей видимости, рассчитывая, что она не знает своего родного языка. Однако женщина вполне сносно ответила ему на казахском и продолжила дальше ставить вполне себе логичные вопросы на русском.



Какое право имел (или не имел?) человек кошмарить бизнес-леди? Если есть нарушения, то о них, наверное, следовало бы сообщить в соответствующие органы? Верно? Неужели человек, учивший своих соплеменников демократии, что автоматически предполагает законопослушность и исполнение всех законодательных регламентов без искажений, не знал об этом? И теперь главный вопрос: это был деколонизационный акт или хулиганство? Или здесь могла скрываться иная подоплека? Скажем, рейдерско-криминальная? Мало ли кому могла приглянуться кафешка с таким выгодным месторасположением?



В общем, все смешалось в доме… казахском. И где тут деколонизация, а где банальная конъюнктура, понять весьма и весьма непросто…



Деколонизация – процесс объективный



Азимбай Гали, доктор исторических наук:



Деколонизация - объективный процесс. Он интенсивно проходил во всем мире во второй половине ХХ века.1961-й был назван годом освобождения Африки. Советский Союз, по сути, был такой же метрополией, как Великобритания, Франция, Португалия, Испания и ряд других стран. Колониальная система стала тормозом для великих держав, поскольку она противоречила основополагающим принципам политического и экономического развития для стран с демократическим устройством и рыночной экономикой.



Развал СССР и стран "социалистического содружества" вызвал масштабный переход к демократии, рынку, суверенитету прежних колоний и зависимых территорий. Развал колониальной системы привел "к параду суверенитетов". Распад СССР положил начало восстановлению независимости Казахстана и открыл возможность выбора социально-экономической и политической модели суверенного развития. Казахстан встал на путь рыночной экономики и демократии. Разумеется, переход на классическую рыночную экономику и демократическую политическую систему проходил непросто. Предстоит и далее пройти тернистый путь переходного этапа в направлении искомой цели. Западные эксперты имеют претензии к нашему политическому и экономическому транзиту. Вместе с тем, объективный анализ показывает, что наш транзит нелегок, но самое главное – верен вектор движения. Казахстанская модель на завершающем своем этапе предполагает политические и правовые реформы. Задача по их осуществлению выпала на долю президента К-Ж.Токаева. И этот процесс уже начался.



Реализация государственного суверенитета, осуществление экономических, социальных, политических и правовых реформ обеспечат устойчивость деколонизационных процессов. Вместе с тем важно решить проблемы в духовной сфере, касающиеся государственного языка, национальной культуры, защиты духовных приоритетов казахского народа.



Казахстан, на мой взгляд, выбрал наиболее гармоничную модель содружества этничностей вокруг культуры казахской нации как интегрирующей общности. Наш вариант нациоразвития предполагает толерантное сосуществование и интегрирование в рамках одного государства, ставшего на путь постколониального транзита, и является наиболее успешным на постсоветском пространстве. Обретение суверенитета позволило реализовать радикальные рыночные реформы, несмотря на трудности переходного периода. Благодаря реформам Назарбаева-Кажегельдина удалось к началу 2000-х годов обеспечить быстрый рост экономики. Сегодня Казахстан в экономическом плане в разы опережает страны Центральной Азии. Однако для устойчивого развития экономики необходимы соответствующие политические и правовые реформы. В этом состоят трудности казахского транзита общества и государства.



Под деколонизацией подразумевается процесс освобождения от подневольного, зависимого развития. Как правило, колониями становятся менее развитые страны. В них обычно практикуются внеэкономические методы принуждения и слабо работают рыночные стимулы. Истории известны такие колониальные империи, как Португалия, Испания, Великобритания, возникшие после Великих географических открытий. Однако подневольный труд противоречил принципам рыночного капитализма и вскоре изжил себя.



Автор: Кенже ТАТИЛЯ

8/10/2020 Источник - camonitor.kz

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