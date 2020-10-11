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В Казахстане 50% девочек подвергаются насильственным методам воспитания - ООН
00:52 12.10.2020

Из них 21% подвергается физическому насилию, 45% – психологической агрессии.

Агентства ООН в Казахстане сделали совместное заявление по случаю Международного дня девочек, сообщает zakon.kz.

Ежегодно 11 октября, в Международный день девочек, мы чествуем девочек в Казахстане и по всему миру, поскольку они являются источником вдохновения, энергии и творчества для всех нас. При всем потенциале и возможностях девочки могут помочь построить лучшее будущее и внести преобразующие изменения. Сегодня движения, возглавляемые девочками, занимаются такими проблемами, как изменение климата, расовая несправедливость, неравенство в сфере обучения, вносят инновации в аэрокосмическую инженерию и запускают наноспутники в космос.

В этом году, когда мир сталкивается с глобальным кризисом COVID-19, мы пользуемся возможностью объединить усилия и переосмыслить лучший мир, вдохновленный девочками под слоганом – "Мой голос, наше равное будущее". Мир, в котором девочки чувствуют себя более наделенными правами и возможностями и в котором их больше признают, поддерживают и вкладывают в них больше сил и средств.

Девочки нуждаются в жизни свободной от насилия в семье и в обществе, и мы должны обеспечить это. Согласно данным кластерного исследования в Казахстане в 2015 году 50% девочек подвергаются насильственным формам дисциплины в семье, из них 21% подвергается физическому насилию, 45% – психологической агрессии.

Более того, COVID-19 создал новое препятствие для девочек на пути к равному доступу к информации и образованию – цифровой разрыв. Девочки сталкиваются с огромным пробелом в получении образования и навыков, необходимых для успешной конкуренции в быстро меняющейся среде рынка труда. Гендерные роли и стереотипы – усвоенные модели поведения, которые начинаются в раннем возрасте, закрепляются в подростковом возрасте и влияют на выбор профессионального пути. В глобальном масштабе доля женщин среди выпускников естественных, технологических, инженерных и математических наук (STEM) составляет менее 15% в более чем двух третях стран. Для достижения гендерного равенства девочкам и девушкам необходим равный доступ к образованию, технологиям, цифровому обучению и безопасность в сети.

Расширение прав и возможностей девочек путем обучения новым навыкам играет решающую роль в экономическом развитии. Стремясь продвигать STEM-образование и инновации среди девочек в Казахстане, в 2020 году ЮНИСЕФ и Научно-технологический парк Казахского национального университета имени аль-Фараби запустили образовательный проект для девочек по разработке наноспутников UniSat. В октябре этого года 20 девушек от 14 до 35 лет из разных регионов страны запустят в стратосферу первый готовый наноспутник. Этот запуск доказывает, что область нанотехнологий, программирования и проектирования космических кораблей открыта для девушек в Казахстане. В Казахстане девушки также составляют большинство волонтеров ООН, которые помогали молодежи преодолеть стресс во время карантина, оказывали эмоциональную поддержку здоровью и делились навыками со своими сверстниками.

Достижение гендерного равенства, расширение прав и возможностей женщин и девочек является неотъемлемой частью каждой из 17 целей устойчивого развития. Обеспечивая права женщин и девочек путем достижения всех целей, мы добьемся справедливости и интеграции, экономики, которая работает для всех и поддерживает нашу общую окружающую среду в настоящее время и для будущих поколений.

19 декабря 2011 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 66/170, в которой провозгласила 11 октября Международным днем девочек, с тем чтобы признать права девочек, выделить уникальные вызовы, с которыми они сталкиваются во всем мире, а также выступить в поддержку осуществления их основных прав человека, таких как право на образование и физическую самостоятельность.

25 лет назад на четвертой Всемирной конференции по положению женщин в Пекине мировое сообщество приняло наиболее дальновидный план расширения прав и возможностей женщин и девочек – Пекинскую декларацию и Платформу действий, так что сегодня девочки могут следовать плану и предпринимать действия, чтобы строить свое мирное и благополучное будущее. В ознаменование Пекинской декларации Структура "ООН-Женщины" объединяет несколько поколений защитников прав женщин и девочек в рамках кампании "Поколение равенства". Конкретные цели и действия, связанные с потребностями и возможностями девочек-подростков, и их решения являются центральными в миссии по обеспечению равенства поколений.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602453120
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