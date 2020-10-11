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Элитные части: что нашли египтяне в древних саркофагах
00:55 12.10.2020

Десятки артефактов за 2,5 тысячелетия практически не изменились

В Египте недалеко от Каира на днях было обнаружено почти шесть десятков саркофагов, возраст которых превышает 2,6 тыс. лет. По данным Министерства по делам древностей, все гробы находятся в отличном состоянии, материалы, из которых они изготовлены, сохранили свой естественный цвет. Как проходили раскопки - в фотогалерее "Известий"

Раскопки в древнем некрополе Саккара начались еще два месяца назад

Сначала на глубине 11 м была обнаружена первая погребальная, в ней находилось 13 запечатанных гробов

Саркофаги имели форму человеческого тела и были покрыты древними надписями и изображениями

Позже археологи обнаружили еще две шахты глубиной 10 и 12 м



Эти две погребальные были заполнены десятками неповрежденных саркофагов

Гробы были буквально сложены штабелями, один на другой

Пока их насчитывается 59, но археологи уверены, что это еще не последние находки

Уникальная особенность найденных саркофагов - очень хорошая сохранность, что, по словам ученых, встречается довольно редко

Ученым уже удалось установить принадлежность усыпальниц. По предварительным данным, они принадлежат священникам XXVI династии фараонов, высокопоставленным чиновникам и представителям элиты

В большинстве саркофагов содержатся мумии

Их исследование ученые будут продолжать в лабораторных условиях

В некрополе кроме саркофагов было найдено множество артефактов - различных амулетов, погребальных фигурок, а также 28 статуэток бога Птаха, одного из сотворителей мира, покровителя искусств и ремесел

Бронзовая статуэтка бога Нефертума, сына Птаха и покровителя растительности, изготовлена из бронзы и украшена драгоценными камнями - бирюзой, лазуритом и красным агатом. На ее основании выгравировано имя владельца - Бади Амун

Все находки после детального изучения будут переданы в Большой египетский музей

Источник - Известия
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