Чей Гадрут? - российские военкоры злят Алиева

00:58 12.10.2020

Российский военный корреспондент, автор независимого журналистского проекта WarGonzo Семен Пегов с коллегами вновь прибыли в якобы захваченный войсками Азербайджана Гадрут.



Находиться в городе сейчас, по словам Пегова, опасно, ведь Азербайджан простреливает его артиллерией, пытаясь забрать тела тех, кого на этой войне быть не должно, турецкого спецназа или сирийских наемников-исламистов.



Напомним, в город проникла диверсионная группа, в чьи задачи входило посеять панику, водрузить флаг и предоставить фото- и видеодоказательства взятия Гадрута. Но они были выдавлены, операция по зачистке продолжалась несколько дней.



Те, кто видел диверсантов в ближнем бою, говорят, что они не похожи на азербайджанских военнослужащих.



Пегов показывает кадры работы снайперов Армии обороны Арцаха, которые также участвуют в операции по зачистке города.



Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев лично заявил о взятии Гадрута и был опозорен репортажем русских военкоров из города 9 октября.



