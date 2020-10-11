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Чей Гадрут? - российские военкоры злят Алиева
00:58 12.10.2020

Российский военный корреспондент, автор независимого журналистского проекта WarGonzo Семен Пегов с коллегами вновь прибыли в якобы захваченный войсками Азербайджана Гадрут.

Находиться в городе сейчас, по словам Пегова, опасно, ведь Азербайджан простреливает его артиллерией, пытаясь забрать тела тех, кого на этой войне быть не должно, турецкого спецназа или сирийских наемников-исламистов.

Напомним, в город проникла диверсионная группа, в чьи задачи входило посеять панику, водрузить флаг и предоставить фото- и видеодоказательства взятия Гадрута. Но они были выдавлены, операция по зачистке продолжалась несколько дней.

Те, кто видел диверсантов в ближнем бою, говорят, что они не похожи на азербайджанских военнослужащих.

Пегов показывает кадры работы снайперов Армии обороны Арцаха, которые также участвуют в операции по зачистке города.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев лично заявил о взятии Гадрута и был опозорен репортажем русских военкоров из города 9 октября.

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602453480
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