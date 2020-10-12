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В Душанбе запустили двухэтажный автобус. Как в Лондон-сити
06:26 12.10.2020

По инициативе Исполнительного органа государственной власти города Душанбе со 2 октября по столице начали курсировать двухэтажный автобус по маршруту №8, который имеет наибольшее количество пассажиров на этой линии. Об этом сообщили в Управлении информации и зарубежных связей аппарата Председателя города Душанбе.

Проезд в этом автобусе также оплачивается транспортной картой. Маршрут начинается от западных ворот и продолжается по улицам и проспектам: Н. Махсума, И. Сомони, Рудаки, С. Айни, А. Дониша, Мастонгулова до старого аэропорта.

Исполнительный орган государственной власти города Душанбе принимает необходимые меры для повышения уровня и качества услуг, предоставляемых жителям и гостям столицы. Среди этих мер - запуск двухэтажных автобусов, которые производит совместное таджикско-турецкое предприятие "АКИА АВЕСТО". В дальнейшем планируется запуск двухэтажных автобусов на других маршрутах столицы.

Напомним, что за последние 2-3 года современные автобусы запущены на автобусных маршрутах столицы и обслуживают население города.

По словам специалистов, автобус AKIA имеют 26 посадочных мест, а их отопительное и охлаждающее оборудование и электронная система управления превосходят другие автобусы. Двигатель производится компанией "Mercedes-Benz", которая известна во всем мире. В верхней части автобуса установлены большие мониторы, которые используются для трансляции рекламных и информационных роликов. Кнопка на средней двери с табличкой для инвалидов позволяет инвалидам предупреждать водителя при приближении к двери.

Источник - khovar.tj
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