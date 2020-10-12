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В Европе запахло газом. Цены на него вернулись к уровню 2019 года после провала
08:04 12.10.2020

Газета "Коммерсантъ" №186/П от 12.10.2020, стр. 1

Стоимость газа в Европе восстанавливается: уровень цен на голландском TTF превысил $180 за 1 тыс. кубометров, и рынок ожидает, что в ноябре они вернутся к прошлогодним значениям. Такой уровень, по мнению аналитиков, уже позволяет американским производителям СПГ покрыть расходы на сжижение и перевозку до Европы. Но спрос на СПГ будут сдерживать заполненные хранилища и рост экспорта российского газа.

Спотовые цены на газ в Западной Европе на 12 октября на голландском хабе TTF выросли до $186,3 за 1 тыс. кубометров (€13,726 за 1 МВт•ч), фьючерс на ноябрь торгуется немногим выше - $187 за 1 тыс. кубометров. Это максимальный уровень с начала декабря 2019 года, когда цены на газ начали рекордное падение из-за снижения опасений, связанных с прекращением транзита газа через Украину. Исторического минимума в $34 за 1 тыс. кубометров цены достигли 21 мая на фоне кратного падения спроса на газ в Европе в условиях пандемии COVID-19.

В Центральной Европе - на немецком хабе NCG и австрийском Баумгартене (газовый хаб CEGH) цены чуть ниже: спот на 12 октября - $182 за 1 тыс. кубометров (€13,414 за 1 МВт•ч) и $171,3 за 1 тыс. кубометров (€12,62 за 1 МВт•ч), ноябрьские контракты торгуются на уровне в $186,3 и $180 за 1 тыс. кубометров соответственно.

Сравнительно низкие цены в Центральной Европе связаны с тем, что там потребители получают в основном российский газ, который подешевел с начала четвертого квартала.
В то же время в Западной Европе на котировки непосредственно влияют поставки сжиженного газа, которые в течение лета серьезно сократились и сейчас существенно отстают от уровня прошлого года.

Однако рост цен может сделать такие поставки, в том числе из США, снова прибыльными. Так, фьючерсы на газ на американском хабе Henry Hub на ожиданиях от роста экспорта и снижения добычи выросли на зимние месяцы - декабрь, январь и февраль - до $3,22 за MMBtu ($126 за 1 тыс. кубометров), $3,359 за MMBtu ($131,8 за 1 тыс. кубометров) и $3,315 за MMBtu ($130 за 1 тыс. кубометров) соответственно.

Как "Газпром" наращивал экспорт в ожидании роста цен
При этом 21 сентября на площадке был зафиксирован исторический минимум торгов в $1,33 за MMBtu ($52 за 1 тыс. кубометров). В этот период тропические ураганы Лаура и Салли почти полностью остановили работу терминалов СПГ на побережье Мексиканского залива (до окончания нового урагана Дельта приостановлена работа Cameron LNG), что снизило объемы производства и экспорта. Но 9 октября спотовые цены на газ на Henry Hub уже начали восстанавливаться, составив около $2,26 за MMBtu ($88,7 за 1 тыс. кубометров).

Аналитики S&P Global Platts ожидают, что рост спроса на СПГ в Китае и Северо-Восточной Азии при одновременном росте цен (9 октябре зафиксирован десятимесячный максимум - $5,54 за MMBtu, или $217 за 1 тыс. кубометров) позволит вывести производство СПГ в США на полную мощность к концу четвертого квартала.

Если цены на газ в Европе не упадут, к ноябрю загрузка американских заводов по сжижению газа должна выйти на докризисный уровень, говорит Дмитрий Маринченко из Fitch. Это будет сдерживать дальнейший рост цен на рынке.
По мнению аналитика по газу Центра энергетики МШУ "Сколково" Сергея Капитонова, при текущих ценах на европейских хабах в $4,5–5 за MMBtu трейдеры американского СПГ уже могут получать устойчивую операционную прибыль в размере $0,5–1 за MMBtu.

В то же время подземные газохранилища в Европе заполнены более чем на 95%, при этом новые потенциальные локдауны рискуют дополнительно подорвать спрос, а контракты "Газпрома" с нефтепродуктовой индексацией в четвертом квартале предлагают вполне конкурентные ценовые условия. "В этой связи, полагает господин Капитонов, в четвертом квартале можно ожидать определенного умеренного роста привлекательности поставок российского трубопроводного газа в сравнении с СПГ.

Татьяна Дятел

Источник - kommersant.ru
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