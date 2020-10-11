Опыт боев в Карабахе изменит экспорт российских вооружений

08:07 12.10.2020

России придется решать дилемму будущих поставок военной техники Еревану и Баку



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

11.10.2020



Разбитая азербайджанская и армянская военная техника. Фото со страницы Министерства обороны Армении и Министерства обороны Азербайджана в TwitterБои в Нагорном Карабахе дали важную информацию для потенциальных покупателей российских вооружений. Наибольшую эффективность против бронетехники и транспорта показали ударные беспилотники. Есть сообщения об уничтожении ими средств противовоздушной обороны, которые создавались еще в советское время. Обе стороны понесли значительные потери военной техники. Но России будет очень непросто возобновить симметричные поставки вооружений Армении и Азербайджану, которые раньше объяснялись целями сдерживания и предотвращения конфликта.

"НГ" уже писала, что средний ежегодный объем поставок российских вооружений в Армению и Азербайджан превышал 100 млн долл. А в лучшие годы приближался к миллиарду долларов (см. "НГ" от 28.09.20).



По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), доля российских вооружений в суммарном импорте оборонной продукции Азербайджана составляла около 22%. А в Армении за последние пять лет почти все закупки военной техники происходили из России.



До недавнего времени Россия могла поставлять вооружения и Азербайджану, и Армении, объясняя это мерами взаимного сдерживания конфликтующих сторон. Но во время горячей фазы войны такие поставки будут вряд ли возможны.



На момент соглашения о прекращении огня силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили об уничтожении 165 азербайджанских беспилотников, 16 вертолетов, 17 самолетов, 510 единиц бронетехники и 4 огнеметных установок ТОС-1А.



По данным Баку, Вооруженные силы Армении потеряли 5 танков Т-72, 6 пушек-гаубиц Д-20 и Д-30, 5 грузовиков с боеприпасами, 11 других машин, 3 РСЗО БМ-21 "Град", 5 САУ 2С1 "Гвоздика", 8 систем ПВО и радиолокационную станцию. Все эти данные скорее всего преувеличены. Но даже замена меньшего объема потерянной техники потребует суммарных расходов двух конфликтующих сторон свыше 300 млн долл. А если в список уничтоженных у Армении систем ПВО входит и российский комплекс С-300, то расходы могут оказаться ближе к 400 млн долл.



Но прямые легальные поставки российского вооружения в очаг конфликта сегодня невозможны. Ведь даже подозрения о скрытных поставках Азербайджану белорусских систем залпового огня "Полонез" во время острой фазы нынешнего конфликта могут вызвать международный скандал.



"До начала боевых действий Россия могла вооружать обе стороны противостояния для баланса сил. Продажа российского оружия Баку и Еревану объяснялась мерами необходимого сдерживания и предотвращения большой войны. Сегодня эти аргументы уже вряд ли сработают", – говорит военный обозреватель Александр Гольц. По его словам, Азербайджан был очень выгодным клиентом для российских военных поставок. При этом Баку закупал оружие, в отличие от Еревана, не на российские кредиты, а за живые деньги. Пиковые поставки российского вооружения в Азербайджан Гольц оценивает в 1 млрд долл. А теперь такие возможности вновь появятся нескоро, если вообще появятся.



Еще одно ограничение для российского экспорта вооружений, разработанных еще во времена СССР, возникает из-за высокой эффективности беспилотников. Советские образцы средств противовоздушной обороны создавались тогда, когда о противостоянии налетам беспилотников или барражирующих боеприпасов не было и речи.



"Иностранные покупатели будут проявлять интерес к модернизированным или самым новым системам ПВО, которые действительно способны противостоять дронам. Кроме того, потенциальным покупателям нужно будет закупать технику ПВО ближней и средней дальности", – считает Гольц. Он прогнозирует значительный спрос и на турецкие ударные беспилотные системы, аналогов которых у РФ сегодня просто нет.



У некоторых потенциальных покупателей сохранится интерес к российским системам залпового огня, которые способны наносить большой ущерб как населению, так и вооруженным силам противника. Хотя подобное оружие скорее можно отнести к неизбирательным средствам поражения периода Второй мировой войны.



"Пока можно сделать только предварительные выводы. Они состоят в том, что системы управления, разведки, радиоэлектронной борьбы, связи и целеуказания сегодня гораздо важнее танков и артиллерии", – говорит директор



Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Успехи азербайджанской армии были связаны с использованием самых современных средств разведки и целеуказания. Некоторые виды подобной техники, по его словам, Россия может экспортировать. "Но ударных беспилотников у РФ просто нет", – напоминает Пухов.